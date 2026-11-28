Đình làng Trung Thái thờ phụng tiền nhân có công mở đất lập làng của 9 tộc.

Là con dân quê kiểng, từ thuở bé tôi đã nghe và lớn lên trong lời ru của bà, của mẹ những câu hát mượt mà, sâu lắng, rằng "Quảng Nam có lụa Phú Bông/Có khoai Trà Đỏa, có sông Thu Bồn". Những bãi dâu xanh ngăn ngắt phía bờ bắc sông mẹ Thu Bồn, những nong kén vàng ươm, những tiếng thoi dệt… là thanh âm, hình ảnh chẳng thể nào quên được trong ký ức tuổi thơ. Và đặc biệt hơn nữa, tên làng Phú Bông quê tôi - nơi có đình làng Trung Thái trầm mặc, soi bóng thời gian những vết tích hồn xưa. Đây là một thiết chế văn hóa - "ngôi nhà chung" được tiền nhân, tổ tiên từ vùng đất Thanh - Nghệ vào Nam lập nghiệp, khai khẩn đất hoang, lập làng, đắp bồi nên một vùng đất trù phú. Đình làng Trung Thái hiện nay thuộc địa giới thôn Phú Bông, xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng). Vị trí của đình Trung Thái tọa lạc ở Bãi Trước, mặt hướng về núi Bửu Châu, trước đình có một bàu lớn, gọi là Bàu Làng. Theo các bậc cao niên trong làng, đình thờ phụng tiền nhân có công mở đất lập làng, việc thờ cúng được kế tiếp từ đời này sang đời khác của 9 tộc (cửu tộc) gồm: Hồ Văn, Hồ Viết, Hồ Tấn, Hồ Công, Đoàn, Trần, Huỳnh, Đặng, Võ. Những năm chiến tranh, đình làng bị phá hủy, dân làng phiêu dạt sinh sống nhiều nơi nhưng những người bám trụ ở làng vẫn giữ ngày lệ làng giỗ hằng năm vào ngày 12-10 (âm lịch). Sau ngày đất nước thống nhất 1975, dân làng Phú Bông tạm che mái tôn trên các bệ thờ để có chỗ lo hương khói cho tổ tiên. Năm 1979, các vị cao niên trong làng đã đứng ra vận động kinh phí phục dựng mái nhà và làm lại các bàn thờ. Năm 1999, đình làng Trung Thái được trùng tu tạm thời bằng tường xây, mái ngói. Năm 2019, Ban vận động gồm các vị đại diện cửu tộc ở đây đã vận động con cháu, bà con và các nhà hảo tâm gần một tỷ đồng để thực hiện công cuộc đại trùng tu bằng tường xây, mái ngói khang trang. Năm 2024, đình làng Trung Thái được UBND tỉnh Quảng Nam (trước đây) đưa vào danh mục di tích đăng ký bảo vệ giai đoạn 2024 - 2029 tại Quyết định số 3029 ngày 18-12-2024. Đặc biệt, đình làng Trung Thái có thờ Thành Hoàng là vị thần bảo hộ cho bá tánh, đồng thời thờ phụng các vị tiền hiền cửu tộc, những người có công khai khẩn lập làng. Mặc dù ngôi đình bị chiến tranh phá hủy, các sắc phong và hồ sơ về làng cũng thất lạc. Song may mắn là bản văn tế tiền hiền làng bằng chữ Hán vẫn còn được dân làng lưu giữ và tuyên đọc trong những dịp tế lễ. Theo nội dung trong bài văn tế này thì thần Thành Hoàng làng được các vua sắc tặng: "Bảo An - Chánh Trực - Hựu Thiện - Đôn Ngưng - Dực Bảo Trung Hưng Trung đẳng thần" và năm 1924, nhân tứ tuần đại khánh của vua Khải Đinh, Thành Hoàng làng được tặng thêm danh hiệu Tỉnh Hậu trung đẳng thần.

Vừa qua, Ban Quản lý di tích đình làng Trung Thái (xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) vừa tổ chức lễ rước sắc phong và giỗ tiền hiền tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân đã có công khai khẩn lập làng. Theo tục lệ, ngày 12-10 (âm lịch) hằng năm là ngày giỗ Tổ tiền hiền của làng Phú Bông để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công khai khẩn lập làng. Năm nay, ngoài lễ hội theo thông lệ, làng Phú Bông còn tổ chức lễ rước sắc phong Thành hoàng vừa được phục chế từ nguyên bản do các Vua triều Nguyễn ban tặng. Lễ rước sắc phong đình Trung Thái được tổ chức trang trọng theo các nghi lễ truyền thống với sự tham gia của nhiều vị cao niên có uy tín trong làng và đông đảo bà con nhân dân. Đây là dịp để bà con thành kính dâng nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính tổ tiên, ghi nhớ về cội nguồn quê cha đất tổ, tạo khối đoàn kết keo sơn trong làng, đồng thời cùng cầu quốc thái dân an, tiếp tục duy trì, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông để kế tục gìn giữ và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của quê hương, dân tộc.

Tổ chức lễ rước sắc phong và giỗ tiền hiền tại đình làng Trung Thái.

Mỗi năm, vào ngày giỗ Tổ tiền hiền, bà con xa gần đã hội tụ đông đủ về đình Trung Thái viếng hương tiên tổ, rồi ai nấy cũng dừng chân bên bức bình phong - di tích quý giá còn sót lại của đình làng xưa với câu đối ở mặt trước: "Trung nghĩa nhân từ lưu hậu thế/Thái sơn vạn thủy cảnh trường tồn" (Tổ tiên sống trung nghĩa nhân từ, để lại phước đức cho con cháu). Qua đó khẳng định mong ước của các bậc tiền nhân nhắn nhủ với hậu thế về lòng trung nghĩa của tiền nhân cao như núi Bửu Châu, phước đức dồi dào như nguồn nước Bàu Làng và khát khao, nguyện cầu cảnh vật đó còn mãi nên hậu thế sẽ vững bền muôn đời sau…

Với riêng tôi, sinh ra và lớn lên từ làng Phú Bông, rồi xa quê lập nghiệp, mỗi khi về làng vào dịp Giỗ tổ tiền hiền với những nếp sinh hoạt văn hóa cổ kính này đã cho tôi biết bao ký ức và cảm xúc khôn nguôi. Đình làng Trung Thái - Nơi lưu dấu tiền nhân…