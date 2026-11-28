Đầu bếp Don David, Chủ tịch khu vực châu Á và Đông Âu của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) thắp đuốc khai mạc.

Sáng 27/11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Firebeat World Festival) khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh.

Lễ hội mang chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo và Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức.

100 đầu bếp Việt Nam và quốc tế hội tụ tại Firebeat

Phát biểu tại lễ khai mạc, đầu bếp Don David, Chủ tịch khu vực châu Á và Đông Âu của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA), đánh giá ba ngày lễ hội là dịp để các đồng nghiệp trao đổi kỹ thuật chế biến và tìm hiểu món ăn Việt Nam.

Ông kỳ vọng những cuộc gặp gỡ tại Hà Nội sẽ giúp các đầu bếp quốc tế hiểu thêm về ẩm thực Việt Nam và góp phần đưa hương vị Việt vào các cuộc giao lưu về ẩm thực nướng trên thế giới. Ông Don David cũng bày tỏ mong muốn trở lại Hà Nội vào năm 2027 để tiếp tục gặp gỡ các đồng nghiệp tại lễ hội.

Lễ hội mở cửa miễn phí tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC từ ngày 27-29/11. Ngoài các hoạt động ẩm thực, chương trình có biểu diễn nghệ thuật lửa đường phố, chiếu phim lưu động miễn phí và các tiết mục âm nhạc.

Đại diện Ban tổ chức, bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam, nhắc đến những món ăn gắn với ký ức của du khách về Thủ đô, từ bát phở buổi sớm đến quán bún chả ven phố.

Theo bà Phạm Thị Hiền, việc đặt những hương vị quen thuộc ấy bên cạnh món ăn của các nước là cách để giới thiệu văn hóa Hà Nội với khách quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành điểm hẹn hằng năm của các đầu bếp, nghệ nhân và công chúng.

Trên diện tích khoảng 43.000m², lễ hội quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực và đồ uống với hơn 2.000 món ăn.

Khách tham quan có thể xem các đầu bếp trình diễn kỹ thuật nướng, quay và hun khói tại bếp mở, theo dõi giải vô địch BBQ quốc tế hoặc tham gia 11 lớp chuyên đề về ẩm thực.

Bên cạnh phở bò, chả cá và cốm làng Mễ Trì của Hà Nội, thực khách có thể thưởng thức lẩu Trung Quốc, bánh gạo cay Hàn Quốc cùng ramen và sushi Nhật Bản.

Toa Đồng Xuân của Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô cũng được đưa đến lễ hội để tái hiện không gian phố chợ xưa và giới thiệu nghệ thuật hát xẩm.

Hà Nội hướng tới xây dựng lễ hội ẩm thực thường niên

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chia sẻ, ẩm thực Thủ đô ngày càng được ghi nhận trên trường quốc tế.

Tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới, Hà Nội được vinh danh là thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2024 và điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2025.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Hà Nội đón hơn 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó, ẩm thực là một trong những lý do quan trọng khiến du khách lựa chọn Thủ đô; nhiều giá trị ẩm thực của Hà Nội đã được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Những món ăn được gìn giữ qua nhiều thế hệ phản ánh lịch sử, phong tục và lối sống của người Hà Nội. Vì vậy, thành phố xác định ẩm thực là nguồn lực để phát triển sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm.

Việc đưa các món ăn truyền thống vào chương trình lễ hội cũng tạo thêm cơ hội để nghệ nhân và doanh nghiệp địa phương giới thiệu sản phẩm đến du khách.

Lãnh đạo Sở đề nghị Ban tổ chức tăng cường kết nối nghệ nhân, đầu bếp và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế để mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm du lịch.

Sau khi lễ hội kết thúc, Ban tổ chức được đề nghị sớm đánh giá kết quả để có cơ sở phát triển lễ hội thành sản phẩm văn hóa-du lịch thường niên mang bản sắc Thủ đô và có sức hút với du khách trong nước lẫn quốc tế.