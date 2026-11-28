Với đồng bào Tày, Nùng, tung còn không đơn thuần là trò chơi thử tài khéo léo mà còn gắn với tín ngưỡng nông nghiệp lâu đời. Đây là hoạt động nổi bật trong lễ hội Lồng Tồng – ngày hội xuống đồng đầu năm, dịp người dân bày tỏ lòng biết ơn thần linh và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Quả còn thường được khâu bằng vải nhiều màu, tạo thành nhiều múi hình tam giác, bên trong nhồi thóc, hạt giống, gạo hoặc cát. Phần tua rua ngũ sắc khiến quả còn trông như một bông hoa nhỏ. Những vật liệu bên trong không chỉ giúp quả còn có trọng lượng mà còn gửi gắm ý nghĩa tượng trưng: thóc, gạo đại diện cho thành quả lao động, hạt giống biểu trưng cho sự sinh sôi, còn đất cát gắn với ruộng đồng và sự sống.

Điểm đặc biệt nhất của trò chơi là cây còn được dựng giữa sân hội, thường là một cây tre hoặc thân gỗ cao, trên đỉnh gắn vòng tròn có dán giấy màu, hai mặt đôi khi đề chữ Nhật và Nguyệt, tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng. Người chơi đứng từ xa tung quả còn xuyên qua vòng tròn ấy. Theo quan niệm dân gian, khi quả còn xuyên thủng hồng tâm, đó là dấu hiệu âm dương giao hòa, trời đất thuận hòa, vạn vật sinh sôi và mùa màng hứa hẹn bội thu.

Hoạt động ném còn trong Lễ hội Lồng tồng tại Ba Bể. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Bởi vậy, việc tung trúng vòng không chỉ đem lại niềm vui cho người chơi mà còn được xem là điềm lành của cả cộng đồng. Ở một số nơi, nếu không có ai ném thủng hồng tâm, người dân có thể tìm cách làm thủng vòng còn bằng một phương thức khác để hoàn tất biểu tượng cầu may. Điều quan trọng không nằm ở cuộc thắng thua mà ở niềm tin rằng năm mới sẽ thuận lợi.

Tung còn cũng là dịp để nam nữ thanh niên gặp gỡ, giao duyên. Những quả còn được tung qua lại như lời nhắn gửi tình cảm, tạo cơ hội cho các chàng trai, cô gái làm quen giữa không khí hội xuân. Có nơi, người nhận quả còn từ người khác giới còn được xem như một cách đáp lại thiện cảm.

Từ một trò chơi dân gian, tung còn đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc của người Tày, Nùng. Mỗi quả còn bay lên không chỉ mang theo niềm vui ngày hội mà còn chứa đựng ước vọng về sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, giữa đất trời và mùa màng. Đó cũng là lý do trò chơi này vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

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