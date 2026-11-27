U17 Việt Nam có hiệu số bàn thắng, thua -3 ở U17 World Cup 2026. Sau 3 trận, thầy trò HLV Cristiano Roland ghi 5 bàn và thủng lưới 8 lần. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đây là kỳ World Cup 11 người có hiệu số tốt nhất. U17 Việt Nam ở U17 World Cup cũng là đội có thứ hạng tốt nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà tại World Cup 11 người, đứng thứ ba bảng G.

Ở hai lần dự World Cup 11 người trước, U20 Việt Nam năm 2017 và tuyển nữ năm 2023 đều không ghi bàn đồng thời xếp bét bảng. Đội U20 năm 2017 nhận 6 bàn thua, đứng chót bảng E. Tuyển nữ năm 2023 trải qua 12 lần thủng lưới. Cả hai đội đều không có điểm nào. Trong khi đó, U17 Việt Nam năm 2026 có 1 điểm sau 1 trận hòa và 2 trận thua.

Ngoài ra, đoàn quân của HLV Roland năm nay còn là cấp độ tuyển Việt Nam đầu tiên ghi bàn trong lịch sử World Cup 11 người của bóng đá nước nhà. Lê Sỹ Bách là cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử làm được điều này khi xé lưới U17 Bỉ ngay phút thứ 4 tối 20/11. Trương Nguyễn Duy Khang ghi 1 bàn ở trận hòa U17 New Zealand 3-3 đêm 23/11.

Lê Trọng Đại Nhân góp 1 bàn và Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi 2 bàn. Số 24 của CLB Hà Nội hiện là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá nước nhà ở World Cup 11 người.

Xếp hạng bảng G chung cuộc. Đồ họa: FIFA.