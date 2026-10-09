Trà chiên - cách chế biến độc đáo

Các bước phối hợp nguyên liệu để làm nên món trà chiên.

Không chỉ tạo cảm giác mới lạ, cách chế biến này còn mở ra hướng khai thác khác đối với cây chè, đưa nguyên liệu vốn gắn với văn hóa uống trà bước vào thế giới ẩm thực. Để làm trà chiên, những búp chè xanh được lựa chọn kỹ lưỡng, sơ chế rồi tẩm cùng các nguyên liệu như bột chiên, trứng, ớt… trước khi đưa vào chảo dầu nóng.

Các công đoạn không quá cầu kỳ, nhưng để búp chè sau khi chiên đạt độ giòn vừa phải, giữ màu sắc đẹp mà không làm mất hương vị đặc trưng lại đòi hỏi sự khéo léo của người chế biến. Gặp nhiệt độ cao, những búp chè xanh dần chuyển sang màu vàng óng. Lớp ngoài giòn nhẹ, nhưng phần lá vẫn giữ vị chát dịu và hương thơm đặc trưng của chè.

Theo bà Vi Thị Phương, Tổ hợp tác sản xuất trà Vi Phương, xã Quang Sơn, nguyên liệu là yếu tố quan trọng tạo nên món trà chiên ngon. Trước tiên, chè phải được trồng theo phương pháp hữu cơ, sau đó chọn những búp chè to, khỏe. Chè sau khi thu hái được rửa sạch, để ráo nước và chờ búp chè héo lại một chút. Khi đó, việc chiên chè sẽ thuận lợi hơn.

Thời gian tới, Tổ hợp tác sản xuất trà Vi Phương sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời đẩy mạnh quảng bá để nhiều du khách trong và ngoài tỉnh biết đến món trà chiên.

Sản phẩm trà chiên của Tổ hợp tác sản xuất trà Vi Phương, xã Quang Sơn.

Điểm thú vị của trà chiên nằm ở sự kết hợp giữa nguyên liệu truyền thống và cách chế biến mới. Nếu lâu nay chè chủ yếu được thưởng thức bằng cách hãm với nước nóng, thì với trà chiên, búp chè được đưa trực tiếp vào món ăn. Vị chát nhẹ đặc trưng hòa cùng vị béo, giòn của lớp bột chiên tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Bà Nguyễn Thị Thu, tổ 7, phường Quyết Thắng cho biết cảm giác đầu tiên thưởng thức món trà chiên: Tôi thấy rất lạ miệng và cuốn hút. Cùng với vị chan chát của trà là vị béo của các gia vị chiên cùng, khiến người ăn dễ nhớ.

Sự thay đổi ấy không làm mất đi bản sắc của nguyên liệu mà cho thấy cây chè có thể được khai thác theo nhiều cách hơn, từ một sản phẩm đồ uống trở thành nguyên liệu trong ẩm thực. Từ lâu, cây chè đã gắn bó với đời sống kinh tế, văn hóa của người dân Thái Nguyên. Bên cạnh sản phẩm trà truyền thống, những cách chế biến mới đang mở thêm cơ hội nâng cao giá trị của nguyên liệu này.

Một món ăn được chế biến ngay tại vùng chè không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho thực khách mà còn có thể trở thành sản phẩm gắn với du lịch địa phương. Du khách đến vùng chè không chỉ thưởng thức một chén trà mà còn có thể tận mắt xem cách búp chè được chế biến, nếm món ăn từ chè và hiểu thêm về đời sống của người làm chè.

Từ những búp chè vốn quen thuộc trong mỗi ấm trà, sự sáng tạo của người làm chè đang mở thêm một cách kể cho câu chuyện về đặc sản nổi tiếng của vùng trung du.