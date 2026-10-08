Tài xế được phen mất hồn với tình huống va chạm bất ngờ

(Video ghi lại tình huống giao thông đáng chú ý. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo hình ảnh từ camera hành trình ghi lại, một chiếc xe khách đậu bên đường khuất tầm nhìn, lúc này, 2 người phụ nữ đã chạy băng qua đường từ phía sau xe khách. Đúng lúc, tài xế ô tô đi tới nên đã tông trúng một phụ nữ trẻ tuổi. May mắn, người phụ nữ không gặp chấn thương nặng.

Tình huống này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người được phen ngán ngẩm với hành động thiếu qua đường của người phụ nữ, vừa suýt gây họa cho chính mình lẫn nam tài xế lái ô tô.

Qua đoạn clip có thể thấy, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm cho cả người đi bộ lẫn phương tiện đang lưu thông. Đặc biệt, việc bất ngờ chạy băng qua đường từ phía sau xe khách khiến tài xế ô tô gần như không có nhiều thời gian để xử lý.

Tình huống trên cũng là lời nhắc nhở người đi bộ cần quan sát kỹ trước khi qua đường, nhất là tại những vị trí bị xe lớn che khuất tầm nhìn. Thay vì vội vàng chạy sang đường, người đi bộ nên lựa chọn nơi có tầm nhìn thông thoáng và chỉ sang đường khi bảo đảm an toàn.