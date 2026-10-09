Thái Nguyên T&T thắng đậm Hà Nội II, vươn lên nhì bảng

Một pha tranh bóng của cầu thủ 2 đội.

Với lực lượng được đánh giá cao hơn, Thái Nguyên T&T đã tạo sức ép lớn trên phần sân của Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội II và có 2 bàn thắng trong hiệp 1.

Các cầu thủ nữ Thái Nguyên T&T (áo vàng) đã có một trận đấu hiệu quả trên sân nhà.

Sức ép cực lớn tiếp tục được Thái Nguyên T&T tạo ra trong hiệp 2, qua đó đội chủ nhà có thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0.

Các bàn thắng được ghi do công của Nguyễn Thị Thúy Hằng (phút thứ 12), Nguyễn Thị Bích Thùy (phút thứ 16), Nguyễn Thị Mỹ Anh (phút thứ 57) và Nguyễn Thu Trang (phút thứ 87).

Chiến thắng đã đưa đội bóng xứ Trà vươn lên nhì bảng với 21 điểm sau 9 trận, kém 7 điểm so với đội đầu bảng CLB TP.HCM I nhưng đá ít hơn một trận. CLB Hà Nội xếp thứ 3 với 20 điểm sau 10 trận.

Vòng 12 diễn ra vào ngày 12-10 tới, Thái Nguyên T&T sẽ tiếp Hà Nội I trên Sân vận động Thái Nguyên.