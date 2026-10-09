Công nghiệp văn hóa: Khát vọng của NSND Trung Hiếu

Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Nhà hát Kịch Hà Nội ra mắt sự kiện công nghiệp văn hóa mang tên Thời khắc. Sự kiện không chỉ đánh dấu ánh đèn sân khấu Rạp Công Nhân sáng trở lại sau thời gian tu sửa và nâng cấp mà còn là hành trình nghệ thuật đột phá - nơi lịch sử, di sản văn hóa và công nghệ AI giao thoa đầy cảm xúc.

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, Tổng đạo diễn sự kiện chia sẻ: "Sự kiện lần này được xây dựng như một không gian giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, nghệ thuật sân khấu và công nghệ AI. Chúng tôi mong muốn mang đến cho công chúng một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi truyền thống không đứng yên mà sống động nhịp đập của thời đại".

Không dừng lại ở việc ngồi dưới khán phòng và theo dõi màn nhung mở ra, đến với Thời khắc, khán giả được nhập cuộc, trở thành một phần của câu chuyện nghệ thuật.

Điểm sáng rực rỡ nhất trong chuỗi sự kiện công nghiệp văn hóa chính là hai vở kịch "Huyền tích Hồ Gươm".

Ngay từ sảnh chờ, không gian triển lãm lịch sử, di tích và danh nhân được tái hiện trực quan bằng tư liệu, hình ảnh và hiện vật. Hành trình tương tác cuốn hút người xem đi qua 3 chủ đề Lưu - Khắc - Vang. Khán giả có thể tự tay check-in cùng các nhân vật lịch sử, cùng nhau ghép nối, hoàn thiện bức tranh Tháp Rùa. Tự do lưu lại những thông điệp, hình ảnh và dấu ấn cá nhân trên màn hình LED hiện đại.

Đặc biệt, tại phòng chiếu đặc biệt, công nghệ AI lần đầu tiên được đưa vào trình chiếu sân khấu kịch nói. Những thước phim tư liệu quý giá về lịch sử nhà hát, các vở diễn kinh điển như Cát bụi được tái hiện bằng AI với những góc quay, khung hình tưởng chừng không thể hiện thực hóa trên sân khấu sống. Sự kết hợp này đã mở ra cách kể chuyện hoàn toàn mới, kéo gần khoảng cách giữa nghệ thuật hàn lâm và thế hệ trẻ.

Điểm sáng rực rỡ nhất trong chuỗi sự kiện công nghiệp văn hóa chính là hai vở kịch Huyền tích Hồ Gươm. Tác phẩm đưa người xem ngược dòng thời gian về với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427), khắc họa đậm nét hình tượng Vua Lê Lợi. Hình ảnh Lê Lợi trang nghiêm trao trả gươm báu cho rùa thần giữa Hồ Hoàn Kiếm được thể hiện bi tráng qua sự kết hợp giữa diễn xuất thực cảnh và hiệu ứng công nghệ AI. Chi tiết ấy không chỉ tái hiện một huyền thoại mà còn tỏa sáng khát vọng hòa bình cháy bùng từ ngàn đời của dân tộc.

Khi kết hợp với AI, không gian sân khấu có thể được mở rộng.

"Trong Huyền tích Hồ Gươm, chúng tôi kết hợp nghệ thuật biểu diễn với công nghệ AI. Với những cảnh lịch sử, chẳng hạn các không gian có voi, ngựa hay những bối cảnh quy mô lớn, nếu chỉ thực hiện trên sân khấu thông thường sẽ rất khó. Khi kết hợp với AI, không gian sân khấu có thể được mở rộng, giúp khán giả như được trở về với một thời kỳ lịch sử, đồng thời tạo sự giao thoa giữa kịch, điện ảnh và công nghệ.

Tôi nghĩ sự kết hợp này có thể mở ra một hướng đi mới cho sân khấu bởi nghệ thuật quan trọng nhất là cảm xúc. AI có thể là công cụ hỗ trợ cho nghệ thuật, hỗ trợ nghệ thuật biểu diễn nhưng để thay thế con người trong nghệ thuật thì chắc chắn không thể", NSND Trung Hiếu chia sẻ.

NSND Trung Hiếu cho biết, đúng ngày Kỷ niệm Giải phóng Thủ đô (10/10), khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm kinh điển của cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ do chính anh dàn dựng. Bối cảnh Xí nghiệp Thắng Lợi những năm 1980 với cuộc đấu tranh nảy lửa giữa tư tưởng cũ - mới đã đặt ra bài toán thời đại: Làm sao để đi từ cái tôi đến cái chúng ta mà không làm mất đi giá trị riêng của mỗi con người?

Đặc biệt, đêm diễn Tôi và chúng ta còn đánh dấu mốc lịch sử khi là tác phẩm đầu tiên mở màn cho dự án Nhà hát Việt - sự hợp tác chiến lược giữa Nhà hát Kịch Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Vở diễn được truyền hình trực tiếp và số hóa trên các nền tảng số, lan tỏa thông điệp "Dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm - sẵn sàng đổi mới tư duy" tới hàng triệu khán giả khắp mọi miền Tổ quốc.

Trích đoạn trong "Huyền tích Hồ Gươm"