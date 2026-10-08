Công an thông tin vụ tài khoản người đàn ông có giao dịch hơn 100 tỷ

Ngày 8/10, tại cuộc họp báo quý III của UBND TP Cần Thơ, Công an thành phố cho biết đang tiếp tục xác minh vụ việc liên quan tài khoản ngân hàng đứng tên ông N.C.B. (trú xã Vĩnh Tường).

Theo cơ quan công an, trong năm 2025, tài khoản của ông B. phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng. Tháng 7/2026, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ mời ông B. đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ.

Anh N.C.B làm việc với cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tại họp báo, PV VietNamNet đặt câu hỏi về nguồn tiền, mục đích, bản chất các giao dịch cũng như việc cơ quan chức năng đã xử lý ông B. hoặc những cá nhân, tổ chức liên quan hay chưa.

Thông tin về vụ việc, Công an TP Cần Thơ cho biết ông B. khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người khác với giá 1 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo cơ quan công an, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số đối tượng tìm mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, người thiếu hiểu biết pháp luật hoặc người lao động có hoàn cảnh khó khăn để sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Những tài khoản này có thể bị lợi dụng để chuyển, nhận các nguồn tiền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Hoạt động mua bán tài khoản được thực hiện dưới nhiều hình thức, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, tài khoản ẩn danh hoặc thông tin không rõ ràng nhằm gây khó khăn cho việc điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Công an TP Cần Thơ cảnh báo việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tài khoản bị lợi dụng vào các hành vi phạm tội mà người đứng tên tài khoản cũng có thể bị xử lý nếu vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan công an, Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, quy định về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 7 năm.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác.

Người dân cũng không nên mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ, đồng thời cảnh giác với những lời mời “việc nhẹ, lương cao”, “kiếm tiền online nhanh chóng” trên mạng xã hội.

Khi phát hiện hành vi nghi vấn liên quan việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.