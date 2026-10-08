Hầm xe khu biệt thự ở TP.HCM ngập nặng, cư dân trắng đêm cứu tài sản

Mưa tràn xuống hầm xe, cư dân khu biệt thự TP.HCM chuyển đồ trong đêm Mưa lớn chiều tối 7/10 khiến nước tràn vào hầm xe, nhà ở và hàng quán tại khu Cityland, phường Gò Vấp. Sáng hôm sau, nhiều cư dân vẫn bơm nước, dọn dẹp tài sản hư hỏng; một số hàng quán phải đóng cửa sớm.

Sáng sớm 8/10, chị Phương Nhi, cư dân đường số 4, khu Cityland Park Hills (phường Gò Vấp, TP.HCM), phải bắt xe ôm công nghệ đi làm. Chiếc xe máy vốn là phương tiện đi lại hàng ngày của chị vẫn nằm dưới hầm nhà trọ sau khi bị nước ngập gần đến mặt đồng hồ vào tối 7/10.

“Sống ở đây 5 năm, lần đầu tiên tôi gặp tình trạng ngập nặng như vậy”, chị Nhi nói với Tri Thức - Znews.

Hầm xe ngập nặng, tài sản hư hỏng

Chiều 7/10, TP.HCM hứng một trận mưa lớn đúng giờ tan tầm. Trở về nhà sau giờ làm, chị Nhi thấy nhiều tuyến đường xung quanh đã ngập nước, nhưng tầng hầm của căn nhà trọ 4 tầng vẫn khô ráo. Vì chưa từng chứng kiến hầm bị ngập, chị cùng một số người thuê nhà khác vẫn yên tâm gửi xe rồi lên phòng sinh hoạt, tắm rửa và nghỉ ngơi như thường lệ.

Khoảng 15 phút sau, chị nhận được tin nhắn khẩn trong nhóm chung của nhà trọ, thông báo nước đã tràn vào hầm và đề nghị mọi người xuống đưa xe lên. Chị vội chạy xuống nhưng lúc này nước đã dâng cao.

“Ai xem điện thoại kịp thì đưa xe lên nên xe không bị ảnh hưởng nhiều. Còn tôi xuống gần như sau cùng, lúc đó nước đã ngập gần hết chiếc xe”, chị Nhi kể.

Hầm xe tại khu nhà chị Nhi đang ở ngập sâu vào tối 7/10. Ảnh: NVCC.

Nước ngập sâu quá thân người khiến chị không thể tự đưa xe lên, phải nhờ hàng xóm ở gần lội xuống hầm hỗ trợ.

Theo chị Nhi, sáng 8/10, chủ nhà đã cho rút hết nước trong hầm. Tuy nhiên, những người thuê có xe bị ngập phải tự chịu chi phí sửa chữa. Chị đang chờ chủ nhà đưa ra phương án ngăn nước tràn vào hầm trong những trận mưa tiếp theo.

"Tôi đang chờ hướng giải quyết, chặn nước sắp tới của chủ nhà. Nếu không có hướng giải quyết thỏa đáng thì có thể tôi sẽ chuyển đi vì không thể chịu cảnh ngập thế này mãi", chị nói.

Cách đó không xa, chị Phương Hà sống tại đường số 7 cũng trải qua một đêm gần như thức trắng khi nước đục ngầu tràn vào hầm xe. Sáng 8/10, chị dùng máy bơm để rút nước, nhưng bên trong vẫn còn ngổn ngang đồ đạc. Nữ nhân viên văn phòng buộc xin nghỉ làm để kiểm tra tài sản, thu dọn những vật dụng bị xô lệch và tìm cách làm khô khu vực tầng hầm.

Bà Hường cùng nhân viên dọn dẹp vật dụng sau khi dùng máy bơm rút nước khỏi tầng hầm sáng 8/10. Ảnh: Hoài Bảo.

Trận mưa chiều 7/10 còn khiến nước tràn vào nhà và các cơ sở kinh doanh. Bà Lương Thị Hường (60 tuổi), chủ một phòng khám sản phụ khoa, cho biết đây là lần đầu tiên căn nhà gia đình bà sinh sống nhiều năm bị nước tràn vào sau mưa lớn. Tối 7/10, bà chỉ kịp đưa xe máy ra ngoài, còn nhiều tài sản bên trong bị ngập.

Sáng hôm sau, nước rút để lại bùn đất và nhiều thiết bị hư hỏng. Máy siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu, máy tính, thuốc men, hồ sơ cùng các dụng cụ khám chữa bệnh đều bị ngâm trong nước. Bàn ghế, giấy tờ và máy móc nằm ngổn ngang, khiến phòng khám phải tập trung dọn dẹp và kiểm tra từng món đồ.

Bà Hường cho biết nhiều tài sản bên trong bị ảnh hưởng, nhưng cần thêm thời gian để đánh giá cụ thể tình trạng hư hỏng.

Hàng quán mất điện, phải đóng cửa sớm

Tại một tiệm cà phê trên đường Phan Văn Trị, anh Hiền Trần cho biết khu vực bị cúp điện từ 21h đến 23h tối 7/10, buộc quán phải ngưng đón khách sớm hơn thường lệ. Nước bên ngoài đường ngập đến thềm nhà, ảnh hưởng việc kinh doanh. Anh nói tình trạng ngập ảnh hưởng cư dân nhưng ban quản lý chưa đưa ra thông báo hay biện pháp nào.

Sáng 8/10, nhiều đoạn đường quanh khu Cityland vẫn ngập, gây khó khăn cho người đi lại và hoạt động kinh doanh. Anh Công, chủ quán phở trên đường Nguyễn Văn Khối, cho biết có nơi nước gần đến đầu gối. Người đi xe phải dò đường, di chuyển chậm; có đoạn vừa chạy được một quãng lại phải bì bõm lội nước.

“Chỗ sâu thì nước gần đến đầu gối, khoảng nửa bánh xe, người dân cứ chạy được một đoạn lại phải bì bõm lội nước”, anh nói.

Tuyến đường gần Công viên Làng hoa Gò Vấp ngập nửa bánh xe máy sáng 8/10. Ảnh: Anh Tuấn.

Theo anh Công, trận mưa tối 7/10 khiến nước trong khu vực dâng khoảng 50-60 cm, có nơi lên đến đầu gối và tràn vào quán. Sống tại đây hơn 3 năm, anh cho biết đây là lần đầu thấy nước ngập nhiều và kéo dài như vậy. Quán bị nước tràn vào, anh phải dọn dẹp và chuẩn bị máy bơm để chủ động rút nước nếu tình trạng tái diễn. Anh cũng chuẩn bị bao cát để chắn nước, bảo vệ đồ đạc và các thiết bị điện bên trong.

Khoảng 17h ngày 7/10, mưa bắt đầu trút xuống thành phố, đúng thời điểm tan tầm, khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía Bắc TP.HCM ngập nhanh và giao thông ùn ứ. Tại các phường thuộc địa bàn Gò Vấp cũ, nước ngập trên nhiều tuyến như Phan Văn Trị, Phan Huy Ích, Lê Văn Thọ, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Khối và Nguyễn Oanh. Nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng hoạt động của các hộ kinh doanh ven đường.

Đến khoảng 20h, mưa đã giảm nhưng nước vẫn rút chậm tại nhiều đoạn. Người đi đường phải di chuyển qua những khu vực ngập kéo dài; một số xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ. Mưa kéo dài hơn hai giờ trong giờ cao điểm khiến nhiều người chật vật tìm đường về nhà. Sáng 8/10, một số tầng hầm tại Cityland Park Hills vẫn ngập hơn một mét; xe máy, thiết bị phòng khám và máy móc bị hư hỏng. Công viên Làng hoa Gò Vấp cũng còn ngập sâu.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, TP.HCM có thể tiếp tục có mưa trong chiều tối 8-9/10, cục bộ mưa to; tình trạng mưa rào và dông còn có thể xuất hiện trong những ngày tiếp theo. Người dân tại các khu vực trũng thấp được khuyến cáo đề phòng ngập úng cục bộ.

TP.HCM mưa trắng trời kèm sấm chớp giờ tan tầm Cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM chiều tối 7/10, đúng giờ tan tầm, khiến việc di chuyển trên các tuyến đường trung tâm trở nên khó khăn.