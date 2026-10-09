Giữ gìn giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Văn hóa thế giới Hội An

Phố cổ Hội An.

Để Di sản Văn hóa thế giới Hội An mãi là "Bảo tàng sống, bảo tàng về lịch sử kiến trúc, dân cư đô thị", ngành Du lịch và TP Đà Nẵng cần có định hướng rõ ràng, có giải pháp cụ thể và khả thi nhằm mở rộng không gian phát triển ra các vùng lân cận, gắn kết giữa các làng nghề truyền thống nhằm bảo vệ toàn vẹn những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, bà Bích Đào (chủ nhân một ngôi nhà được xếp hạng di sản trên đường Trần Phú) mong muốn.

Trải qua nhiều thế kỷ hình thành và phát triển, đô thị cổ Hội An là nơi sở hữu di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật hết sức phong phú và đa dạng, được các cấp chính quyền, các tổ chức khoa học trong nước, các tổ chức quốc tế và cộng đồng chung tay giữ gìn.Trong số 1.439 di tích được xếp hạng, khu vực được xác định là vùng lõi của di sản chỉ có hơn 30 ha nhưng có đến 1.175 di tích kiến trúc, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. Những di tích này đã góp phần làm nên “Di sản sống” của phố cổ Hội An, là điểm đến thường xuyên của du khách.

Chùa Cầu, Hội An.

Ngành Du lịch Đà Nẵng đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư phát triển thêm các điểm đến hấp dẫn, đa dạng tour tuyến tham quan, mở rộng không gian du lịch ra vùng ngoại ô, mở rộng khả năng liên kết với các điểm đến, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách. Đây là những giải pháp cụ thể, được kỳ vọng góp phần giảm thiểu tác động lên vùng lõi di sản Hội An.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, trong năm 2026 thành phố ước đón trên 19 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, trong đó có hơn 5 triệu lượt khách đến Hội An. Do đó việc kết nối, mở rộng không gian trải nghiệm, giảm áp lực lên “Bảo tàng sống” là nhu cầu bức thiết.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Hội An Phạm Phú Ngọc cho biết, di sản này hiện có 1.432 di tích, trong đó có 28 di tích cấp quốc gia, 46 di tích cấp tỉnh và 1.358 di tích nằm trong danh mục bảo vệ. Để giảm áp lực lên “Bảo tàng sống”, nỗ lực mở rộng không gian du lịch Hội An trên cơ sở lấy khu di sản đô thị cổ làm hạt nhân, sau đó kéo giãn và liên kết ra các vùng lân cận, kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch biển đảo là lựa chọn phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Đà Nẵng có tiềm năng về du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch cộng đồng. Để giữ gìn giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Hội An, để Hội An mãi là “Bảo tàng sống” về lịch sử, kiến trúc, được giữ gìn một cách nguyên vẹn cho thế hệ mai sau, thành phố luôn chú trọng việc phát triển các sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn, kết nối giữa các loại hình dịch vụ, từ dịch vụ vận chuyển, đến dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và kết nối giữa các điểm đến nhằm mở rộng không gian trải nghiệm, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Đây là giải pháp khả thi, góp phần giảm áp lực lên “Bảo tàng sống” Hội An.

Trong chiến lược phát triển du lịch biển Việt Nam đến năm 2030, Bộ VH-TT&DL đã xác định, hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo, bao gồm nghỉ dưỡng ven biển, tham quan thắng cảnh biển, du lịch tàu biển, vui chơi giải trí bờ biển, du lịch thể thao và sinh thái biển là những sản phẩm chủ lực.

Trên cơ sở này, Đà Nẵng tiếp tục kết nối, mở rộng không gian trải nghiệm, phát triển sản phẩm du lịch, giảm áp lực lên “Bảo tàng sống” nhằm bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Hội An.