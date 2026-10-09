Hà Nội trang hoàng chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ghi nhận của Người Đưa Tin những ngày này, trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội được trang hoàng rực rỡ bởi cờ Tổ quốc, hoa, pano, áp phích, tạo nên không khí phấn khởi chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Không khí hân hoan lan tỏa khắp phố phường, gợi nhắc thời khắc lịch sử hào hùng của ngày đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô.

Ngày 10/10/1954 đã trở thành một dấu mốc lịch sử đặc biệt, ghi dấu thời khắc Thủ đô hoàn toàn được giải phóng.

72 mùa thu đi qua, ký ức oai hùng của thế hệ cha anh ngày Giải phóng Thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành niềm kiêu hãnh, tự hào của lớp lớp người dân Thủ đô và cả nước. Hình ảnh trang hoàng tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 không chỉ ghi dấu chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, những ngày này trên các tuyến phố trung tâm của Thành phố Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ sắc cờ Tổ quốc, hoa, pa nô, áp phích.

Không khí kỷ niệm thể hiện rõ trên từng tuyến phố qua sắc màu rực rỡ của cờ Tổ quốc, hoa, pa nô...

Cờ hoa, pano, áp phích được trang hoàng đồng bộ, tạo nên một diện mạo vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc.

Với người dân Hà Nội, ngày này không chỉ là một ngày lễ lớn mà còn là dịp để nhìn lại lịch sử, bồi đắp niềm tự hào về thành phố nơi mình sinh sống.

Cũng theo không khí, thời tiết những ngày nay tại Thủ đô luôn trong tình trạng nắng rào, trời se lạnh vào chiều tối rất thích hợp để đi dạo, tận hưởng không khí hào hùng 72 năm Giải phóng Thủ đô.

Theo dòng lịch sử, sáng ngày 10/10/1954, Đại đoàn 308, dẫn đầu là Trung đoàn Thủ đô tiến vào nội thành Hà Nội. Từ sáng sớm nhân dân Thủ đô đã tưng bừng mang theo cờ, hoa, ảnh Bác Hồ ra khắp các ngả đường chào đón bộ đội hành quân vào tiếp quản Thủ đô.

Từ mốc son lịch sử năm 1954, Hà Nội từng bước chuyển mình mạnh mẽ, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Những thành quả to lớn đạt được hôm nay là kết tinh từ sự vun đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô, cùng tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường vượt qua khó khăn.

Băng rôn tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô khắp trên các tuyến phố.

Người dân rảo bước ở khu vực trung tâm thành phố tận hưởng không khí mùa thu dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.