Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I

Từ ngày 10 đến 12-10, UBND xã Ninh Phước tổ chức Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I - năm 2026, gắn với Lễ hội Katê truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian, trưng bày và trải nghiệm làng nghề, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.

Theo kế hoạch, sáng 10-10, địa phương khai trương không gian triển lãm hình ảnh, trình diễn nghệ thuật làm gốm của người Chăm cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm gốm, dệt thổ cẩm, sản phẩm OCOP và ẩm thực tiêu biểu của địa phương. Tại đây, người dân và du khách có thể xem nghệ nhân trình diễn, trực tiếp trải nghiệm làm gốm và tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Quảng trường Ninh Phước - nơi diễn ra Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I - năm 2026.

Tối cùng ngày, tại Quảng trường Ninh Phước diễn ra lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật “Hồn gốm Bàu Trúc” kể câu chuyện về đất, nghề, nghệ nhân và hành trình gìn giữ di sản gốm Chăm.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, nhiều hội thi, hội diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức như: Hội thi vẽ tranh thiếu nhi; Hội thi thiếu nhi viết chữ Chăm đẹp; Hội thi Tiếng hát dân ca Chăm và thiếu nữ Chăm duyên dáng; các hội thi thể thao, trò chơi dân gian cùng nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm. Điểm mới của lễ hội là không gian trải nghiệm du lịch thực tế ảo (VR Tour 360), giúp du khách khám phá trực quan làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp, các di tích văn hóa và điểm đến tiêu biểu của xã Ninh Phước.

Đặc biệt, Hội thi Tay nghề làm gốm của người Chăm năm 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm. Đây là dịp để các nghệ nhân thể hiện kỹ năng, kinh nghiệm và kỹ thuật nghề truyền thống; tôn vinh đôi bàn tay tài hoa, đồng thời góp phần trao truyền tri thức nghề và khơi dậy niềm tự hào về gốm Chăm Bàu Trúc.

Làng gốm Bàu Trúc được chỉnh trang, trang trí để phục vụ lễ hội.

Để chuẩn bị cho lễ hội, UBND xã Ninh Phước đang khẩn trương hoàn tất các phần việc từ sân khấu, không gian triển lãm, các gian hàng tại Quảng trường Ninh Phước đến trang trí cờ hoa, pano tuyên truyền, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Các nghệ sĩ và diễn viên quần chúng cũng đang tích cực tập luyện, hoàn thiện chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc.

Dịp này, người dân và du khách còn có thể tham quan, check-in trên con đường được trang trí với 136 chum gốm dọc kênh Nam. Điểm nhấn này góp phần tạo cảnh quan đặc sắc, quảng bá hình ảnh làng gốm Bàu Trúc và mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.

Dưới đây là một số hình ảnh trước giờ khai mạc lễ hội:

Không gian triển lãm hình ảnh làng gốm Bàu Trúc được chuẩn bị chu đáo phục vụ lễ hội.

Cặp bình gốm cao 3m, đường kính khoảng 1m do Câu lạc bộ Thực hành di sản nghệ thuật làm gốm Chăm thôn Bàu Trúc chế tác, được vận chuyển đến trưng bày tại lễ hội.

Chương trình nghệ thuật khai mạc “Hồn gốm Bàu Trúc” sẽ kể câu chuyện về đất, nghề, nghệ nhân và hành trình gìn giữ di sản gốm Chăm.

Khoảng 130 nghệ sĩ, diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn 15 tiết mục trong chương trình nghệ thuật khai mạc "Hồn gốm Bàu Trúc".

Các nghệ sĩ và diễn viên quần chúng tích cực tập luyện, hoàn thiện chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc.

Dịp này, người dân và du khách còn có thể tham quan, check-in trên con đường được trang trí với 136 chum gốm dọc kênh Nam.

Điểm nhấn này góp phần tạo cảnh quan đặc sắc, quảng bá hình ảnh làng gốm Bàu Trúc và mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.