Mùa nước nổi và những giá trị phát triển cho Cần Thơ

Mùa nước nổi không nhất thiết phải là khoảng thời gian chờ nước rút, nếu được tổ chức phù hợp, đó có thể là một mùa sản xuất, một mùa du lịch và một mùa tạo sinh kế.

Bài toán của Cần Thơ không phải là tìm cách loại bỏ nước lũ khỏi mọi không gian, mà là xác định nơi nào cần giữ, nơi nào cần thoát nước, nơi nào cần kiểm soát nước và nơi nào có thể khai thác giá trị từ nước lũ.

Để thích ứng tốt với lũ Cần Thơ không phải cố gắng ngăn nước bằng mọi giá, mà là biết quy hoạch để nước có chỗ đi, có chỗ chứa; biết tổ chức sản xuất theo mùa nước; biết khai thác giá trị từ sông, đồng và hệ sinh thái.

Lũ có thể gây ra những thách thức lớn, nhưng nếu được nhìn nhận đúng, mùa nước nổi cũng có thể trở thành một phần lời giải bài toán sinh kế và phát triển bền vững cho Cần Thơ.

Khi nước tràn vào đồng ruộng, các loài cá theo dòng nước di chuyển và sinh trưởng, là thời điểm người dân khai thác thủy sản bằng nhiều phương thức truyền thống như giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp hoặc dùng các dụng cụ đánh bắt phù hợp.

Mùa nước nổi gắn liền với sinh kế và văn hóa của cư dân Cần Thơ.

Từ những cánh đồng mùa nước nổi đến các đô thị đang phát triển, bài toán đặt ra không phải là tìm mọi cách loại bỏ nước, mà là tìm cách chung sống an toàn với nước.

Khi nước tràn vào đồng ruộng, các loài cá theo dòng nước di chuyển và sinh trưởng, là thời điểm người dân khai thác thủy sản bằng nhiều phương thức truyền thống như giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp hoặc dùng các dụng cụ đánh bắt phù hợp.

Với người dân Cần Thơ, mùa nước nổi không chỉ mang theo những con nước lên xuống theo mùa mà còn mở ra một mùa sinh kế đặc biệt.