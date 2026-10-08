Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 8/10

Nhân viên Petrolimex Hưng Yên phục vụ khách hàng tại trụ bơm xăng sinh học E10 RON95-V. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.703 đồng/lít, tăng 1.134 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 620 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 28.254 đồng/lít, tăng 1.065 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 21.092 đồng/kg, tăng 701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Ở chiều ngược lại, dầu điêzen 0.05S không cao hơn 29.128 đồng/lít, giảm 589 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran định trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ; EU xả kho dự trữ dầu diesel; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng; xung đột giữa Nga với UKRAINE tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 01/10/2026 và kỳ điều hành ngày 08/10/2026 là: 147,668 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,80%); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,60%); 163,306 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,696 USD/thùng, tương đương giảm 2,21%); 720,164 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,474 USD/tấn, tương đương tăng 3,82%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 8/10 quy đổi ra VND:

Về giá xăng: Thái Lan: 31.884 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.975 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.500 VND/lít; Trung Quốc: 35.017 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.254 VND/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.059 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 36.176 VND/lít; Lào: 41.040 VND/lít; Trung Quốc: 31.924 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 29.128 VND/lít.

Hiện giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.