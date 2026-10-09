Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Khu vực đồi chè của Hợp tác xã Búp Ngọc (xã La Bằng) đã được chỉnh trang để phục vụ Festival.

Những đồi chè dưới chân núi Tam Đảo, xã La Bằng, những ngày này đang khoác lên mình diện mạo mới. Trên những tuyến đường dẫn vào vùng chè, công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường được triển khai.

Các điểm đón khách, không gian trải nghiệm và sản phẩm trà cũng được rà soát, chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 (Festival).

Với chủ đề “Danh trà đất Việt - Rạng rỡ La Bằng”, các hoạt động hưởng ứng Festival dự kiến diễn ra ngày 1-11 tại đồi chè của Hợp tác xã Chè Búp Ngọc và Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã.

Du khách sẽ có dịp trực tiếp trải nghiệm hái chè, tìm hiểu quy trình sao, vò thủ công, thưởng trà giữa không gian đồi chè và khám phá những nét văn hóa đặc trưng của địa phương.

Đây cũng là cách La Bằng lựa chọn để giới thiệu vùng chè không chỉ qua những sản phẩm trà đã làm nên thương hiệu, mà còn bằng chính không gian sản xuất, cảnh quan thiên nhiên và những câu chuyện gắn với nghề chè lâu đời.

Xã Vô Tranh dự kiến tổ chức Hội thi hái chè với sự tham gia của người dân làm chè từ các xóm trên địa bàn.

Không dừng lại ở không gian tổ chức Festival, địa phương còn chú trọng các điểm đến có sức hấp dẫn đối với du khách. Các điểm du lịch như suối Kẹm, suối Cửa Tử được quan tâm cải tạo cảnh quan; hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe và dịch vụ lưu trú được rà soát, chuẩn bị. Đây là những điều kiện cần thiết để kết nối trải nghiệm văn hóa trà với khám phá thiên nhiên, kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại địa phương.

Ông Hoàng Hải An, Chủ tịch UBND xã La Bằng, cho biết: Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu phục vụ Festival và định hướng phát triển du lịch lâu dài. Địa phương quan tâm nâng cao chất lượng các điểm đến, hoàn thiện điều kiện đón tiếp, đồng thời phát huy vai trò của người dân, các cơ sở sản xuất và kinh doanh dịch vụ trong xây dựng hình ảnh vùng chè thân thiện, hấp dẫn.

Tại xã Vô Tranh, không khí chuẩn bị cho Festival cũng đang diễn ra khẩn trương. Với vùng chè Khe Cốc là điểm nhấn, địa phương dự kiến tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Festival, trong đó có Hội thi hái chè với sự tham gia trực tiếp của người dân làm nghề chè ở địa phương.

Theo ông Bùi Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Vô Tranh: Xã xác định Festival là cơ hội quảng bá thương hiệu chè Vô Tranh, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch. Thông qua quá trình chuẩn bị và tổ chức, bà con có thêm kinh nghiệm xây dựng hoạt động trải nghiệm, kỹ năng đón tiếp, phục vụ du khách, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ tại vùng chè.

Từ La Bằng, Vô Tranh đến các vùng chè khác trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho Festival đang được triển khai theo điều kiện và thế mạnh riêng. Mỗi địa phương có cách tổ chức, lựa chọn điểm nhấn khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu giới thiệu những giá trị đặc sắc của trà Thái Nguyên, tạo thêm sức hấp dẫn cho các điểm đến.

Từ sự chuẩn bị chu đáo, các vùng chè của Thái Nguyên đang từng bước tạo dựng thêm những trải nghiệm để du khách không chỉ biết đến mảnh đất “Đệ nhất danh trà”, mà còn muốn trở lại và trải nghiệm du lịch Thái Nguyên.