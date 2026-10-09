Những khoảnh khắc nghĩa tình tại Lễ hội Nguyễn Trung Trực
Những ngày diễn ra Lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá (An Giang) tấp nập đón hàng triệu lượt khách thập phương. Bên cạnh dòng người thành kính thắp hương, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của ông, lễ hội còn đọng lại những khoảnh khắc đẹp từ các hoạt động thiện nguyện lặng thầm, ấm áp tình người của nhân dân địa phương.
Các em nhỏ cùng gia đình đến tham dự Lễ hội Nguyễn Trung Trực.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-anh-nhung-khoanh-khac-nghia-tinh-tai-le-hoi-nguyen-trung-truc-a498958.html