Văn hóa

Những khoảnh khắc nghĩa tình tại Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Những ngày diễn ra Lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá (An Giang) tấp nập đón hàng triệu lượt khách thập phương. Bên cạnh dòng người thành kính thắp hương, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của ông, lễ hội còn đọng lại những khoảnh khắc đẹp từ các hoạt động thiện nguyện lặng thầm, ấm áp tình người của nhân dân địa phương.

Báo An Giang
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Tiếng trống múa rồng rộn rã bắt đầu chuỗi ngày hội lớn.

Tiếng trống múa rồng rộn rã bắt đầu chuỗi ngày hội lớn.

Người dân thành kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Người dân thành kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Một gia đình ở Long Xuyên đến dâng lễ và tham quan nhà trưng bày tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực.

Một gia đình ở Long Xuyên đến dâng lễ và tham quan nhà trưng bày tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực.

Bạn trẻ tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Bạn trẻ tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Các em nhỏ cùng gia đình đến tham dự Lễ hội Nguyễn Trung Trực.

Bà Trần Thị Hoàng Mai (69 tuổi) ngụ phường Rạch Giá cùng cháu nội gói bánh tét phục vụ lễ hội.

Bà Trần Thị Hoàng Mai (69 tuổi) ngụ phường Rạch Giá cùng cháu nội gói bánh tét phục vụ lễ hội.

Niềm vui của những người phục vụ lễ hội.

Niềm vui của những người phục vụ lễ hội.

Người dân xã Khánh Bình làm bánh xèo phục vụ khách đến dự lễ hội.

Người dân xã Khánh Bình làm bánh xèo phục vụ khách đến dự lễ hội.

Tình nguyện viên vận chuyển nguyên liệu phục vụ các bếp ăn tại lễ hội.

Tình nguyện viên vận chuyển nguyên liệu phục vụ các bếp ăn tại lễ hội.

Một gia đình ở phường Rạch Giá tặng nước uống miễn phí cho người dân, du khách.

Một gia đình ở phường Rạch Giá tặng nước uống miễn phí cho người dân, du khách.

THỦY TIÊN thực hiện

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-anh-nhung-khoanh-khac-nghia-tinh-tai-le-hoi-nguyen-trung-truc-a498958.html