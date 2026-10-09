Những khoảnh khắc nghĩa tình tại Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Tiếng trống múa rồng rộn rã bắt đầu chuỗi ngày hội lớn.

Người dân thành kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Một gia đình ở Long Xuyên đến dâng lễ và tham quan nhà trưng bày tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực.

Bạn trẻ tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Các em nhỏ cùng gia đình đến tham dự Lễ hội Nguyễn Trung Trực.

Bà Trần Thị Hoàng Mai (69 tuổi) ngụ phường Rạch Giá cùng cháu nội gói bánh tét phục vụ lễ hội.

Niềm vui của những người phục vụ lễ hội.

Người dân xã Khánh Bình làm bánh xèo phục vụ khách đến dự lễ hội.

Tình nguyện viên vận chuyển nguyên liệu phục vụ các bếp ăn tại lễ hội.

Một gia đình ở phường Rạch Giá tặng nước uống miễn phí cho người dân, du khách.