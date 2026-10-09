Dâng hương tưởng niệm 60 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi, đọc diễn văn tưởng niệm tại buổi lễ.

Ngày 9/10/1966, một trung đội lính Nam Triều Tiên thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh từ căn cứ tại Đồi tranh Quang Thạnh tràn vào thôn Phước Bình (nay là thôn Phước Lộc), sát hại 68 người dân, gồm 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em. Tiếp đó, ngày 13/10/1966, lính Nam Triều Tiên từ căn cứ núi Tròn tiếp tục càn quét thôn Diên Niên, sát hại thêm 112 người dân. Chỉ trong vài ngày, tổng cộng 180 thường dân tại hai thôn Diên Niên và Phước Bình đã thiệt mạng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung nhấn mạnh, tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát không chỉ là dịp ôn lại quá khứ đau thương mà còn nhằm phát huy tinh thần yêu nước, biến đau thương thành động lực hành động, quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Tịnh tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc, đoàn kết vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo xã Sơn Tịnh dâng hương tưởng niệm.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và người dân dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương tại bia tưởng niệm Di tích lịch sử quốc gia vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình ở thôn Diên Niên và bia tưởng niệm tại thôn Phước Lộc, xã Sơn Tịnh. Lễ tưởng niệm là dịp tri ân những đồng bào đã hy sinh, chia sẻ với những mất mát của các gia đình, dòng họ; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về những đau thương, mất mát trong chiến tranh, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng và ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.