Nobel Văn học 2026 gọi tên nữ tác giả 76 tuổi

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Giải thưởng được Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố ngày 8-10, kèm khoản tiền thưởng 12 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD.

Theo hội đồng trao giải, Carson được vinh danh nhờ khả năng đối thoại tinh tế với truyền thống cổ điển, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của văn học đương đại.

Sinh năm 1950 tại Canada, Carson là học giả về ngôn ngữ và văn học cổ điển, đồng thời nổi tiếng với các bản dịch văn học Hy Lạp cổ đại. Nền tảng nghiên cứu này góp phần định hình phong cách sáng tác đặc trưng của bà, trong đó thơ ca, văn xuôi, kịch nghệ và phê bình triết học thường đan xen, phá vỡ ranh giới giữa các thể loại.

Một trong những tác phẩm tiêu biểu của Carson là Autobiography of Red (Tự truyện của màu Đỏ), xuất bản năm 1998. Tác phẩm được viết dưới hình thức tiểu thuyết bằng thơ, phóng tác từ thần thoại cổ đại để khám phá tình yêu, tổn thương và quá trình trưởng thành trong bối cảnh hiện đại.

Tập thơ Nox xuất bản năm 2010 cũng thể hiện tinh thần thử nghiệm của Carson. Được thiết kế như một cuốn sách nghệ thuật, tác phẩm là lời tưởng nhớ người anh trai đã qua đời, kết hợp thơ ca với hình ảnh và những tư liệu mang tính cá nhân.

Giải Nobel Văn học 2026 ghi nhận đóng góp của Carson trong việc kết nối di sản văn học cổ điển với những hình thức sáng tạo đương đại, đưa thơ ca và nghiên cứu học thuật đến gần nhau theo cách riêng biệt.