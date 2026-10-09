Trang trọng lễ rước y trang mở đầu Lễ hội Katê năm 2026

Sáng 9-10, tại thôn Giá (xã Phước Hà), lễ đón, trao và rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar diễn ra trong không khí trang trọng, rộn ràng, mở đầu các hoạt động nghi lễ truyền thống của Lễ hội Katê năm 2026. Đông đảo nghệ nhân, chức sắc và người dân hai dân tộc Chăm, Raglai cùng tham gia lễ rước.

Chương trình mở đầu bằng tiết mục múa mã la mang đậm bản sắc văn hóa Raglai, tạo không khí vui tươi trước khi bước vào phần nghi lễ truyền thống.

Từ sáng sớm, đông đảo nghệ nhân, chức sắc cùng đồng bào Chăm và Raglai đã có mặt tại nhà ông Mơ Lé Thép và ông Tâu Xá Buôn, nơi lưu giữ y trang nữ thần Pô Inư Nưgar, để tham gia lễ rước. Trong tiếng mã la rộn rã, những điệu múa truyền thống của đồng bào Raglai làm không khí ngày hội thêm náo nức. Sau chương trình văn nghệ chào mừng, Ban Phong tục cùng các nghệ nhân, người có uy tín tiến hành nghi thức cúng kính, trao và tiếp nhận y trang theo phong tục truyền thống. Đoàn rước sau đó đưa y trang từ xã Phước Hà về xã Phước Hữu trong sự thành kính của cộng đồng hai dân tộc.

Ban Phong tục cùng đại diện các gia đình Raglai lưu giữ y trang thực hiện nghi thức cúng kính.

Đại diện các gia đình Raglai lưu giữ y trang trao y trang nữ thần Pô Inư Nưgar cho Ban Phong tục để thực hiện nghi lễ rước theo truyền thống.

Ban Phong tục cùng các gia đình Raglai lưu giữ y trang đưa y trang nữ thần Pô Inư Nưgar về xã Phước Hữu để thực hiện các nghi lễ Katê truyền thống.

Tiết mục múa mã la của các nghệ nhân Raglai xã Phước Hà tại lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar.

Để phục vụ lễ rước, xã Phước Hà huy động 28 nghệ nhân, diễn viên và người dân Raglai, trong đó có 16 người tham gia đoàn rước và 12 người biểu diễn, giao lưu văn nghệ. Chính quyền hai xã Phước Hà và Phước Hữu phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, bảo đảm nghi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng phong tục. Không chỉ là hoạt động mở đầu mùa Katê, lễ rước y trang còn thể hiện mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa đồng bào Chăm và Raglai trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa, tín ngưỡng qua nhiều thế hệ.

Theo chương trình, chiều cùng ngày, đoàn rước y trang đi qua lễ đài tại Sân vận động Hữu Đức, tiếp tục các hoạt động đón rước và giao lưu văn nghệ tại Đền trong. Sáng 10-10, y trang được rước từ Đền trong ra Đền Pô Inư Nưgar để thực hiện lễ mở cửa đền cùng các nghi lễ truyền thống, chính thức bước vào những hoạt động trọng tâm của Lễ hội Katê năm 2026.