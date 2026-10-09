70 năm bóng đá Công an Hà Nội: Tri ân những thế hệ viết nên truyền thống vàng

Bảy thập kỷ được vun đắp bởi nhiều thế hệ

Bảy mươi năm là một chặng đường đủ dài để ghi dấu những thăng trầm, những nỗ lực bền bỉ và những thành tựu đáng tự hào của một đội bóng. Với CLB bóng đá Công an Hà Nội, giá trị của hành trình ấy không chỉ được đo đếm bằng những danh hiệu hay chiến thắng trên sân cỏ, mà còn được tạo nên từ sự cống hiến của biết bao thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ.

Mang trong mình bản lĩnh của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng, niềm tự hào của thể thao Công an nhân dân và khát vọng không ngừng vươn lên, bóng đá Công an Hà Nội đã viết nên một hành trình biểu tượng.

Mỗi giai đoạn phát triển đều có những con người góp sức, mỗi trận đấu đều ghi dấu những nỗ lực, và mỗi thành quả đều là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó cùng tình yêu bóng đá được trao truyền qua nhiều thế hệ. Chính những đóng góp ấy đã bồi đắp nên truyền thống và bản sắc riêng của bóng đá Công an Hà Nội, tạo nền tảng để đội bóng tiếp tục phát triển trong chặng đường mới.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội phát biểu tại buổi giao lưu Ngày hội bóng đá Kỷ niệm 70 năm thành lập vào chiều 3/10 tại SVĐ Hàng Đẫy. (Ảnh: Thuần Thư/ An ninh Thủ đô)

Tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ Ngày hội bóng đá hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua, tôn vinh những thành tựu đạt được, mà còn là cơ hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã đặt nền móng, xây dựng, gìn giữ và tiếp nối các giá trị truyền thống của Câu lạc bộ.

Trong hành trình ấy, sự tiếp nối giữa các thế hệ chính là điều đáng quý. Từ những người lãnh đạo, nhà quản lý dành tâm huyết xây dựng đội bóng; những huấn luyện viên truyền lửa đam mê, rèn giũa chuyên môn và bản lĩnh thi đấu; đến các cầu thủ cống hiến tuổi trẻ, tài năng trên sân cỏ, tất cả đều góp phần làm nên diện mạo của bóng đá Công an Hà Nội hôm nay.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt tặng chiếc áo đấu lưu niệm của CLB Công an Hà Nội tới cựu cầu thủ Mai Quốc Việt, đại diện Cựu cầu thủ Công an Hà Nội FC (Ảnh: Thuần Thư/ An ninh Thủ đô)

Đằng sau mỗi trận đấu còn có sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên, những người làm công tác hậu cần, y tế và đào tạo trẻ. Họ có thể không trực tiếp xuất hiện dưới ánh đèn sân vận động, nhưng sự tận tụy, trách nhiệm của mỗi người là một phần không thể thiếu trong hoạt động và sự phát triển của Câu lạc bộ.

Tri ân những thế hệ đi trước cũng là nhìn nhận đầy đủ những đóng góp bền bỉ, dù ở bất kỳ vị trí nào. Bởi truyền thống của một đội bóng không chỉ được tạo nên bởi những khoảnh khắc tỏa sáng, mà còn được vun đắp từ quá trình lao động, rèn luyện và cống hiến lâu dài của nhiều con người.

Sáng 30-9, Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội dẫn đầu đã tới thăm hỏi cựu danh thủ Trần Đình Đức (Ảnh: Băng Tâm/ An ninh Thủ đô)

Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội trân trọng trao tặng chiếc áo đấu mùa 2026 có chữ ký các thành viên đội bóng tới cựu danh thủ Trần Đình Đức (Ảnh: Băng Tâm/ An ninh Thủ đô)

Cũng trong dịp này, Đại tá Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội cùng một số thành viên đội bóng tới dâng hương tưởng nhớ cố Trưởng đoàn bóng đá Công an Hà Nội Tô Hiền, thăm hỏi và tặng quà gia đình. (Ảnh: Băng Tâm/ An ninh Thủ đô)

Đại tá Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội cùng một số thành viên đội bóng tới thăm và tặng quà cựu danh thủ Đinh Xuân Hảo. (Ảnh: Băng Tâm/ An ninh Thủ đô)

Người hâm mộ – điểm tựa của hành trình 70 năm

Trong những chia sẻ tại chương trình, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các thế hệ người hâm mộ đã luôn đồng hành, sẻ chia, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng trong mọi hoàn cảnh.

Tình yêu của người hâm mộ là một phần không thể tách rời trong hành trình của CLB bóng đá Công an Hà Nội. Trên khán đài hay qua những dõi theo từ xa, sự ủng hộ dành cho đội bóng không chỉ hiện diện trong những thời điểm giành chiến thắng, mà còn thể hiện ở niềm tin, sự kiên trì đồng hành qua những giai đoạn nhiều thử thách.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong trận thi đấu thuộc khuôn khổ Shopee Cup 2026 - 2027 tại SVĐ Jalan Besar mới đây. (Ảnh: CAHN FC)

Những trái đỏ nơi đảo quốc sư tử. (Ảnh: CAHN FC)

Với một đội bóng có bề dày truyền thống, sự gắn bó ấy còn là cầu nối giữa các thế hệ. Những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về đội bóng được lưu giữ, trao truyền, để tình yêu dành cho màu áo Công an Hà Nội không chỉ thuộc về những người từng trực tiếp chứng kiến các chặng đường lịch sử, mà còn tiếp tục được bồi đắp trong lòng những người hâm mộ trẻ hôm nay.

Bởi vậy, kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập không chỉ là dấu mốc của riêng Câu lạc bộ, mà còn là dịp để nhìn lại mối gắn bó giữa đội bóng với những người đã dành tình cảm, niềm tin và sự ủng hộ cho mình. Mỗi sự đồng hành đều góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần, nhắc nhở các thế hệ cầu thủ về trách nhiệm thi đấu hết mình, giữ gìn bản sắc và đáp lại tình cảm của người hâm mộ bằng những màn trình diễn xứng đáng.

Sự tri ân ấy cũng đặt ra yêu cầu cho chặng đường phía trước: thành tích chuyên môn cần đi cùng tinh thần cống hiến, tác phong chuyên nghiệp và sự tôn trọng dành cho khán giả. Đó không chỉ là cách xây dựng hình ảnh một đội bóng giàu khát vọng, mà còn là cách gìn giữ mối liên kết được bồi đắp qua nhiều thập kỷ.

Tiếp nối truyền thống, hướng tới những chặng đường mới

Bảy mươi năm là dấu mốc đáng nhớ, nhưng không phải điểm dừng của hành trình. Từ nền tảng được xây dựng qua nhiều thế hệ, CLB bóng đá Công an Hà Nội hướng tới mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế tại các giải đấu trong nước và quốc tế, đồng thời gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc của đội bóng.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục nỗ lực chinh phục những đỉnh cao mới, xây dựng một đội bóng không chỉ được biết đến bởi những chiến thắng, mà còn bởi tinh thần thi đấu cống hiến, lối sống chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm và sự tôn trọng dành cho người hâm mộ.

Định hướng ấy cho thấy phát triển bóng đá không đơn thuần là câu chuyện về thành tích. Với Câu lạc bộ, đó còn là trách nhiệm góp phần lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phong trào bóng đá cộng đồng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thể thao nước nhà.

Ban Giám đốc CATP Hà Nội, ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội chào đón, chúc mừng tập thể đội bóng vừa trở về từ chuyến du đấu Australia với tấm vé dự AFC Champions League (C1 châu Á) 2026/27 lịch sử (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Ban Giám đốc CATP Hà Nội, ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội cùng các thành viên đội bóng thể hiện quyết tâm chinh phục các đấu trường tại mùa 2026/27 (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Các thành viên đội bóng tri ân và cùng Chủ tịch CLB Nguyễn Tiến Đạt ăn mừng chức vô địch V-League 2025/26. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các thế hệ cầu thủ tài năng có ý nghĩa quan trọng. Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, đội bóng cần tiếp tục xây dựng bản lĩnh thi đấu, tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và trách nhiệm với màu áo mình khoác lên. Đây cũng là cách để những giá trị được vun đắp trong 70 năm qua tiếp tục hiện diện trong từng trận đấu, từng thế hệ cầu thủ và từng bước phát triển của Câu lạc bộ.

Nhấn mạnh niềm tin vào tương lai, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, đối tác; tâm huyết của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ và sự ủng hộ của người hâm mộ, CLB bóng đá Công an Hà Nội sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới xứng đáng với truyền thống 70 năm.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập vì thế không chỉ là dịp tri ân những người đã đóng góp cho hành trình đã qua, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của những người đang tiếp nối. Trân trọng quá khứ để vững tin vào tương lai, gìn giữ truyền thống để tạo dựng bản sắc và không ngừng nỗ lực để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ – đó cũng chính là cách CLB bóng đá Công an Hà Nội viết tiếp hành trình của mình.

Bảy thập kỷ đã qua là thành quả của nhiều thế hệ cùng chung tình yêu bóng đá. Chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cần sự chung sức, đồng lòng của những con người ấy, để niềm tự hào về đội bóng Công an Hà Nội được gìn giữ, phát triển và trao truyền cho các thế hệ mai sau.