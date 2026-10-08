Cưới cô hàng xóm, chàng trai rước dâu chỉ 30 giây

Màn rước dâu 'thần tốc' của cặp đôi nhà cách nhau 4 m Trong ngày cưới của Thạch và Giang, khách ngồi nhầm nhà trai vì 2 rạp đám cưới quá gần nhau.

Sau 4 năm yêu nhau, Nguyễn Hoàng Thạch (sinh năm 1994) cùng gia đình mang trầu cau sang rước cô hàng xóm Nguyễn Thùy Giang (sinh năm 2001) vào đầu năm 2025.

Hai người cùng sinh ra, lớn lên tại xã Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ), nhà cách nhau 4 m. Bởi vậy, đoàn rước dâu chỉ mất chừng 30 giây để đi từ nhà gái sang nhà trai.

Khi cô dâu, chú rể về đến cổng nhà trai, đoàn nhà gái vẫn chưa ra khỏi cổng. Mọi người phải nhắc nhau: "Đi chậm thôi, đợi đoàn nhà gái với". MC đám cưới cũng liên tục di chuyển giữa hai nhà.

Một người bạn của Giang từ Hà Nội về dự cưới còn vào nhầm rạp nhà trai. Đến khi gọi video, Giang mới phát hiện bạn đang ngồi bên nhà chồng.

"Gần 2 năm sau đám cưới, tôi vẫn bật cười mỗi khi nhớ lại những tình huống dở khóc dở cười trong ngày trọng đại", Giang chia sẻ với Tri Thức - Znews.

5 lần tỏ tình

Giang và Thạch nhà đối diện nhau, nhưng chênh nhau 7 tuổi nên khi còn nhỏ không mấy khi chơi với nhau. Thỉnh thoảng có dịp gặp, hai người cùng đá cầu, đánh cầu lông với các bạn cùng xóm.

Sau khi lên Hà Nội đi học rồi đi làm, Thạch ít có dịp gặp và trò chuyện với Giang. Thỉnh thoảng cuối tuần anh về quê, mẹ Giang còn trêu: "Khi nào cho cô ăn cỗ?".

Cuối năm 2020, khi Giang là sinh viên năm 2 và đang học ở Hà Nội, Thạch bắt đầu thường xuyên trả lời story của cô. Giang khi đó chỉ nghĩ anh em hàng xóm trêu nhau nên khi anh rủ đi cà phê, cô từ chối.

Cho tới một lần, Giang bận nên không thể về quê, mẹ Giang nhờ Thạch đưa đồ ăn cho con gái. "Lần đó, tôi đồng ý gặp chỉ để lấy túi đồ mẹ gửi", Giang kể.

Giang đồng ý cho Thạch cơ hội sau 5 lần từ chối anh.

Sau hôm ấy, Thạch nhắn tin nhiều hơn, rủ Giang đi xem phim, đi chơi nhưng cô gái tiếp tục từ chối. Thạch vẫn kiên trì, sau nhiều lần tỏ tình, đến lần thứ 5, Giang mới đồng ý cho anh hàng xóm một cơ hội vào tháng 7/2021.

Giang chia sẻ Thạch là người con trai thật thà, có ý chí phấn đấu, ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ. Vì là hàng xóm lâu năm, hai gia đình gần như biết rất rõ về nhau. Đó là điểm cộng vì bố mẹ đôi bên có thể yên tâm, không lo lắng nhiều.

"Vì chênh lệch tuổi, hai đứa nhiều khi cũng cãi vã, chia tay. Mỗi khi đó, mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần, nói với tôi rằng biết anh từ bé nên hiểu anh là chàng trai ngoan ngoãn, tử tế", Giang chia sẻ.

Cách nhau vài bước chân

Sau thời gian yêu, Giang và Thạch kết hôn ngày 5/1/2025. Vì là hàng xóm, Giang chuẩn bị hoa cưới cho cả hai nhà. Phòng tân hôn của cặp đôi cũng do người nhà gái sang trang trí.

Đám cưới của Giang và Thạch có rất đông anh em, bạn bè trong xóm đến dự. Câu chuyện tình yêu của hai người vốn được nhiều người xung quanh biết đến nên đám cưới cũng khiến mọi người tò mò.

Ngay trong ngày cưới, sau khi hoàn tất lễ đón dâu, Giang đã chạy về nhà mẹ đẻ. "Hai nhà đối diện nhau, đứng ở cổng nhà chồng tôi vẫn biết bố mẹ đẻ đang làm gì. Mỗi ngày, tôi có thể sang thăm mẹ cả chục lần, có khi mỗi bữa ăn cơm một nhà", Giang tâm sự.

Sau 2 năm lấy anh hàng xóm, Giang vẫn được làm cô con gái bé nhỏ của bố mẹ.

Cuối năm 2025, Giang sinh con trai đầu lòng. Những ngày ở cữ, cô được cả hai mẹ chăm sóc, hỗ trợ.

Sau khi có con, việc nhờ người trông trẻ với Giang cũng thuận tiện. Mỗi khi cần, cô chỉ cần đứng bên này gọi mẹ đẻ hoặc em gái ở bên kia đường là có người sang giúp.

Lấy chồng gần nhà, Giang và Thạch gần như không phải bỏ lỡ những dịp sum họp của hai bên gia đình. Vào mỗi dịp Tết, hai vợ chồng không phải tính chuyện hôm nào về nội, hôm nào về ngoại vì hai nhà chỉ cách nhau vài bước chân.

"Gần 2 năm qua, tôi đã làm vợ, làm mẹ, có tổ ấm riêng nhưng nhờ lấy chồng gần mà vẫn được làm cô con gái bé nhỏ của bố mẹ. Tôi thực sự biết ơn lời khuyên không lấy chồng xa của mẹ năm nào", Giang chia sẻ.

An Chi