Đánh thức dư địa du lịch trải nghiệm giữa đại ngàn Việt Bắc

Nép mình giữa đại ngàn Việt Bắc, hồ Ba Bể (Thái Nguyên) từ lâu đã được ví như một "viên ngọc lục bảo" vô giá, nơi hội tụ trọn vẹn những tinh hoa của đất trời.

Là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn bậc nhất trên địa bàn tỉnh, hồ Ba Bể không chỉ sở hữu mặt nước mênh mông phẳng lặng mà còn là một quần thể cảnh quan đặc sắc với sự đan xen phức tạp của núi non trùng điệp.

Bên cạnh đó là những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, hệ thống hang động kỳ bí, thác nước trắng xóa cùng thệ thống sông suối đan xen tạo thành một tổng thể tự nhiên có giá trị bảo tồn và tiềm năng khai thác kinh tế cao.

Toàn cảnh hồ Ba Bể

Thực tế khai thác du lịch tại Ba Bể những năm qua cho thấy những lợi thế về cảnh quan tự nhiên nhưng chưa được chuyển hóa thành các sản phẩm trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách dài ngày.

Việc đưa các giá trị văn hóa bản địa vào chuỗi sản phẩm du lịch nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế từ mỗi chuyến đi vẫn còn là một bài toán vĩ mô đòi hỏi tầm nhìn chiến lược.

Điểm làm nên linh hồn của vùng hồ tráng lệ này chính là sự hiện diện của những bản làng người Tày, người Dao, nơi lưu giữ một kho tàng văn hóa phi vật thể đồ sộ, nguyên sơ và đậm đà bản sắc.

Dưới những nếp nhà sàn truyền thống nhuốm màu thời gian, đời sống tinh thần của đồng bào vẫn được duy trì qua bao thế hệ.

Chính vẻ đẹp mộc mạc, nguyên sơ nơi đây góp phần thu hút nhiều du khách ghé thăm

Tiếng đàn Tính ngân vang giữa đêm rừng tĩnh lặng, những làn điệu hát Then mượt mà là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO vinh danh đã mang theo câu chuyện của tổ tiên cùng hệ thống phong tục tập quán, tín ngưỡng nông nghiệp đã tạo nên một lớp trầm tích văn hóa.

Bên cạnh đó, nghệ thuật ẩm thực địa phương cũng đóng vai trò là một đại sứ văn hóa, kể câu chuyện về sự gắn kết giữa con người và tự nhiên.

Chính sự đan cài chặt chẽ, không thể tách rời giữa một thiên nhiên kỳ vĩ và một nền văn hóa bản địa lâu đời đã mở ra những điều kiện lý tưởng nhất để Ba Bể định vị lại thương hiệu, vươn mình.

Dù sở hữu tiềm năng to lớn nhưng thực tế những giá trị của hồ Ba Bể mới chỉ đang được khai thác ở bề nổi và chưa chạm hết đến chiều sâu của trải nghiệm.

Thực tế khai thác hiện nay chủ yếu xoay quanh tham quan cảnh quan, trải nghiệm đời sống cộng đồng và lưu trú tại homestay, trong khi các sản phẩm chuyên sâu vẫn còn hạn chế.

Dù sở hữu tiềm năng to lớn song chưa khai thác, chạm đến chiều sâu trải nghiệm

Thời gian lưu trú của du khách chưa dài, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao chưa phát triển tương xứng, đặt ra yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm từ những giá trị sẵn có.

Một trong những hướng được đặt ra là tạo điểm nhấn bằng các lễ hội truyền thống mang tính đặc trưng, qua đó bổ sung thêm lý do để du khách tìm đến và ở lại.

Từ cảnh quan hồ, du lịch hồ Ba Bể có thể mở rộng sang những trải nghiệm gắn với văn hóa và sinh hoạt cộng đồng, tạo sự kết nối giữa không gian tự nhiên với đời sống bản địa.

Các loại hình như nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe, thể thao ngoài trời, du lịch mạo hiểm và du lịch nông nghiệp chuyên sâu vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Việc phát triển sản phẩm mới cần đi cùng bảo tồn tài nguyên và phát huy vai trò của cộng đồng địa phương bởi những giá trị văn hóa chỉ có thể tạo sức hút lâu dài khi được gìn giữ từ người dân.

Việc khai thác du lịch vì thế không chỉ là bổ sung thêm điểm tham quan hay dịch vụ mà cần tạo ra những trải nghiệm có chiều sâu từ tài nguyên bản địa.

Để mở rộng không gian trải nghiệm, câu chuyện hạ tầng và kết nối cũng được đặt ra cùng yêu cầu phát triển sản phẩm, giúp các giá trị quanh hồ được liên kết thành hành trình.

Tại Đề án số 17-ĐA/TU về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển khu du lịch hồ Ba Bể thành trọng điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí chất lượng cao.

Không gian phát triển được mở rộng tới các xã Ba Bể, Đồng Phúc, Nam Cường và Chợ Rã với định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng, sản phẩm du lịch và thu hút đầu tư.

Trong định hướng này, xã Đồng Phúc được xác định là địa bàn trọng điểm xây dựng hệ thống kết nối giao thông và hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, tạo điều kiện mở rộng không gian trải nghiệm.

Việc hoàn thiện hạ tầng cũng như chuyển những giá trị đang hiện hữu thành sản phẩm có sức hút thay vì chỉ dựa vào cảnh quan để đón khách tham quan

Theo ông Tô Phong Nhuận - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc, việc hoàn thiện hạ tầng và tăng cường kết nối sẽ tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển sản phẩm du lịch.

Cùng với hạ tầng, sự tham gia của người dân là yếu tố quan trọng để các giá trị văn hóa bản địa được kết nối với hoạt động du lịch theo hướng phù hợp và lâu dài.

Bài toán của Ba Bể vì thế nằm ở khả năng chuyển những giá trị đang hiện hữu thành sản phẩm có sức hút thay vì chỉ dựa vào cảnh quan để đón khách tham quan.

Mỗi cảnh quan có thể gắn với một câu chuyện, mỗi bản làng có thể trở thành một phần của hành trình, còn giá trị văn hóa cần được phát huy mà không làm mất đi bản sắc.

Khi thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng được kết nối trong cùng một không gian trải nghiệm, Ba Bể có thêm cơ sở để kéo dài thời gian lưu trú và nâng giá trị mỗi chuyến đi.