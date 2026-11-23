Múa lục cúng hoa đăng (ảnh minh họa). Ảnh: Việt Lê

Từ mạch nguồn văn hiến đến bản lĩnh dân tộc

Lịch sử Việt Nam được viết bằng ý chí giữ nước và sức bền văn hóa. Trong cộng đồng 54 dân tộc, mỗi tiếng nói, phong tục, làn điệu, nghề thủ công đều góp phần làm nên diện mạo chung. Chính khả năng gìn giữ căn cốt, đồng thời tiếp nhận và chuyển hóa những ảnh hưởng bên ngoài đã giúp dân tộc vượt qua thử thách, tự làm giàu bản sắc.

Kho tàng di sản là chứng tích của sức sáng tạo ấy. Cả nước có khoảng 40.000 di tích trong danh mục kiểm kê, hơn 3.600 di tích quốc gia và khoảng 11.000 di tích cấp tỉnh. Mỗi địa chỉ lưu giữ một phần ký ức, phản ánh cách các thế hệ tổ chức đời sống, ứng xử với thiên nhiên và bồi đắp những giá trị cộng đồng.

Đến năm 2026, Việt Nam có 153 di tích quốc gia đặc biệt, 357 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia; 9 di sản thế giới, 17 di sản văn hóa phi vật thể và 11 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh ở cấp độ thế giới hoặc khu vực. Thành quả ấy càng lớn, trách nhiệm bảo tồn càng nặng nề.

Tuy nhiên, danh hiệu chỉ xác nhận giá trị, chưa bảo đảm sức sống. Di tích được tu bổ nhưng xa rời cộng đồng, nghề được vinh danh nhưng thiếu người kế tục, bảo vật quý hiếm nhưng công chúng khó tiếp cận đều cho thấy khoảng cách giữa bảo tồn và phát huy. Thu hẹp khoảng cách ấy phải trở thành thước đo trách nhiệm quản lý, thay vì bằng lòng với số lượng hồ sơ được công nhận.

Sâu hơn những dấu tích hữu hình là lòng yêu nước, tình nghĩa đồng bào, tinh thần hiếu học, sự khoan dung và ý chí tự cường. Đó là nguồn lực giúp dân tộc đứng vững qua biến động. Trong phát triển hôm nay, nguồn lực ấy cần được nuôi dưỡng bằng môi trường xã hội lành mạnh, nơi sự tử tế được bảo vệ, tài năng được khuyến khích và trách nhiệm được đề cao.

Tám thập niên một tư tưởng soi đường

Năm 1943, khi đất nước chưa giành độc lập, Đảng ban hành Đề cương về văn hóa Việt Nam. Ba nguyên tắc dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa xác lập phương hướng xây dựng nền văn hóa mới, tập hợp trí thức, văn nghệ sĩ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Văn hóa được đặt trong những vấn đề nền tảng quyết định tương lai đất nước.

Ngày 24/11/1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Giữa muôn vàn thử thách của nền độc lập non trẻ, tư tưởng ấy khẳng định năng lực định hướng của văn hóa: giúp con người nhận thức con đường phải đi, giá trị phải giữ và trách nhiệm phải gánh vác.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai, tháng 7/1948 tại Đào Giã, Phú Thọ, tiếp tục phát triển đường lối ấy. Báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam” của Tổng Bí thư Trường Chinh cùng phương châm kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến đã gắn hoạt động văn hóa với sức mạnh chiến đấu, kiến quốc của Nhân dân.

Đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, yêu cầu chấn hưng văn hóa được đặt trong khát vọng phát triển sau 35 năm đổi mới. Những thành tựu kinh tế càng làm rõ nhu cầu xây dựng nền tảng tinh thần tương xứng, khắc phục sự lệch pha giữa tăng trưởng vật chất với chất lượng con người và môi trường văn hóa.

Xuyên suốt những dấu mốc ấy là nhận thức nhất quán: văn hóa gắn với độc lập dân tộc, hạnh phúc nhân dân và tương lai đất nước. Vì vậy, nói văn hóa soi đường cũng là đòi hỏi văn hóa hiện diện trong quyết sách, trong đạo đức công vụ, trong cách tổ chức phát triển và phân phối thành quả phát triển.

Một dự án mang lại nguồn thu nhưng làm tổn thương di sản, một đô thị hiện đại nhưng đánh mất ký ức, một không gian số sôi động nhưng dung dưỡng sự lệch chuẩn đều đặt ra vấn đề văn hóa. Tư tưởng soi đường phải trở thành năng lực lựa chọn, đủ sức điều chỉnh những lợi ích trước mắt để bảo vệ giá trị lâu dài.

Từ vị thế chiến lược đến quyền thụ hưởng

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững. Nhận thức ấy đòi hỏi trách nhiệm liên ngành; không thể giao riêng ngành văn hóa xử lý những vấn đề bắt nguồn từ toàn bộ đời sống xã hội.

Nghị quyết số 28/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền mở thêm điều kiện tiếp cận cho người dân.

Quy định bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển tạo căn cứ quan trọng để bố trí nguồn lực. Vấn đề tiếp theo là năng lực hấp thụ và hiệu quả sử dụng, để ngân sách thực sự tạo ra giá trị văn hóa.

Cần khắc phục tư duy thiên về xây dựng công trình, xem nhẹ nội dung hoạt động và con người vận hành. Một thư viện ít bạn đọc, một nhà văn hóa thường xuyên đóng cửa cho thấy đầu tư chưa đi đến đích. Phân bổ nguồn lực phải gắn với nhu cầu cộng đồng, chất lượng phục vụ và trách nhiệm giải trình, đồng thời chăm lo nghệ nhân, đội ngũ sáng tạo.

Ngày nghỉ hưởng nguyên lương chỉ phát huy ý nghĩa khi người dân có hoạt động phù hợp để tham gia. Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân vùng xa cần được tính đến ngay từ khâu thiết kế. Quyền thụ hưởng phải được thể hiện qua khả năng tiếp cận thực tế, qua sự thuận tiện và cảm giác được tôn trọng của mỗi người.

Cùng với thụ hưởng là quyền sáng tạo và tham gia gìn giữ di sản. Khi cộng đồng có tiếng nói, nghệ nhân được hưởng lợi chính đáng, doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư có trách nhiệm, văn hóa mới tạo được nguồn lực tái đầu tư. Thương mại hóa thiếu kiểm soát có thể làm cạn kiệt chính vốn quý nuôi dưỡng phát triển.

Đưa di sản vào tương lai

Huế có tám di sản được UNESCO vinh danh, thuộc ba loại hình vật thể, phi vật thể và tư liệu. Từ kiến trúc cung đình, Nhã nhạc đến Châu bản, Mộc bản, Thơ văn trên kiến trúc cung đình, hệ thống di sản cho thấy sự kết tinh của tri thức, nghệ thuật và năng lực tổ chức đời sống. Giá trị ấy cần được tiếp tục khám phá, diễn giải và trao truyền.

Với vị thế thành phố trực thuộc trung ương, Huế đứng trước yêu cầu chứng minh văn hóa có thể dẫn dắt một mô hình phát triển đô thị. Điều đó đòi hỏi đưa bảo tồn vào quy hoạch, xem cảnh quan và ký ức cộng đồng là thành phần của chất lượng sống. Mỗi quyết định đầu tư cần được cân nhắc bằng cả hiệu quả kinh tế lẫn khả năng gìn giữ bản sắc.

Công nghiệp văn hóa của Huế cũng cần bắt đầu từ chiều sâu ấy. Sản phẩm có thể đổi mới hình thức, công nghệ có thể mở rộng thị trường, nhưng giá trị cốt lõi phải được nghiên cứu nghiêm túc. Cần kết nối nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ với doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, bảo đảm sáng tạo có chỗ dựa tri thức, có cơ chế bảo vệ quyền lợi, có thị trường, đồng thời có đóng góp trở lại cho công tác bảo tồn.

Ngày Văn hóa Việt Nam có thể bắt đầu từ những việc thiết thực: mở rộng trải nghiệm di sản cho học sinh, kết nối bảo tàng với trường học, tổ chức đối thoại với nghệ nhân, đưa nghệ thuật đến khu dân cư. Quan trọng hơn, mỗi chương trình phải giúp công chúng hiểu thêm một giá trị, hình thành một nhu cầu và có lý do để trở lại.

Huế cần dùng dịp này để nhận diện khoảng trống trong đời sống văn hóa cơ sở, lựa chọn sáng kiến hiệu quả để duy trì thường xuyên. Tôn vinh phải gắn với sinh kế và trao truyền; số hóa phải mở đường tiếp cận tri thức; phát triển du lịch phải bảo vệ môi trường sống của cộng đồng. Sức sống di sản được quyết định bởi những mối liên kết ấy.

Tám mươi năm sau tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trách nhiệm hôm nay là làm cho ánh sáng ấy hiện diện trong từng lựa chọn phát triển. Với Huế, đưa di sản vào tương lai chính là tạo điều kiện để người dân sống tốt hơn cùng di sản, để văn hóa bồi đắp phẩm giá con người và đóng góp vào sức mạnh đất nước.