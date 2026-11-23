Từ nghệ thuật truyền thống, sản phẩm làng nghề, ẩm thực các vùng miền đến công nghệ trình diễn hiện đại, ngày hội mở ra không gian văn hóa đa sắc, nơi người dân và du khách được trực tiếp khám phá, trải nghiệm, giao lưu và hòa mình vào các hoạt động cộng đồng.

Không gian văn hóa đa sắc, kết nối truyền thống và sáng tạo

Không gian hình nón lá được bố trí đan xen, tạo nên diện mạo sinh động cho ngày hội. Ảnh: Hoa Lê

Dọc đường đi bộ Nguyễn Huệ, các không gian hình nón lá được bố trí đan xen, tạo nên diện mạo sinh động cho ngày hội, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa. Từ điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí đến thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số, mỗi không gian mang một nội dung riêng, góp phần phác họa bức tranh đa dạng của các lĩnh vực văn hóa, sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh.

Màn biểu diễn vũ điệu đoàn kết lan tỏa tinh thần gắn bó, sẻ chia và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Hoa Lê

Không gian đường đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Ảnh: Hoa Lê

Không chỉ dừng lại ở trưng bày, giới thiệu, các khu vực được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện để công chúng trực tiếp tương tác, khám phá và tham gia các hoạt động. Người dân, du khách có thể tìm hiểu “Tuần phim Bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh”, khám phá “Dấu ấn sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh”, thưởng thức Liên hoan nghệ thuật truyền thống “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, trải nghiệm trò chơi điện tử hay tự tay làm sản phẩm làng nghề cùng các nghệ nhân.

Không gian “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” mang đến những nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp nhân dân thành phố. Ảnh: Hoa Lê

Sự đan xen giữa các hoạt động giới thiệu, trưng bày và trải nghiệm khiến không gian ngày hội trở nên gần gũi, cởi mở, thu hút công chúng ở nhiều độ tuổi, sở thích khác nhau. Những giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu bằng nhiều hình thức, kết hợp với sáng tạo đương đại và công nghệ, mở ra những cách tiếp cận mới, giúp văn hóa đến gần hơn với đời sống.

Trình diễn chương trình nghệ thuật 3D Mapping tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Các hoạt động trình diễn công nghệ cũng tạo điểm nhấn cho không gian ngày hội với những màn trình diễn drone, mapping nước, ánh sáng nghệ thuật và chương trình nghệ thuật 3D Mapping phía trước trụ sở UBND thành phố. Sự kết hợp giữa hình ảnh, ánh sáng và công nghệ trình diễn mang đến những trải nghiệm trực quan, mới mẻ, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đô thị. Qua đó, công nghệ không chỉ trở thành phương tiện trình diễn mà còn là cầu nối đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tạo nên sự giao thoa giữa giá trị văn hóa và sáng tạo hiện đại.

Đưa di sản đến gần công chúng, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Tại sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam, từ 18h - 21h45 phút trong các ngày 22 - 24/11, nhiều chương trình nghệ thuật được giới thiệu, mang đến những sắc thái khác nhau. Ảnh: Hoa Lê

Nhiều chương trình nghệ thuật được giới thiệu, mang đến những sắc thái khác nhau. Ảnh: Hoa Lê

Trong tổng thể các hoạt động trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, không gian “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” mang đến những nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp nhân dân thành phố. Những sản phẩm thủ công, ẩm thực, sản phẩm văn hóa, du lịch được giới thiệu, góp phần tái hiện sự phong phú trong đời sống văn hóa Việt Nam, tạo cơ hội để các cộng đồng giao lưu, chia sẻ và kết nối.

Các tiết mục khắc họa bức tranh đa dạng về văn hóa, con người và tinh thần đoàn kết. Ảnh: Hoa Lê

Các tiết mục khắc họa bức tranh đa dạng về văn hóa, con người và tinh thần đoàn kết. Ảnh: Hoa Lê

Tại sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam, từ 18h - 21h45 phút trong các ngày 22 - 24/11, nhiều chương trình nghệ thuật được giới thiệu, mang đến những sắc thái khác nhau. Hát bội, cải lương trong ngày 22/11; nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử trong ngày 23/11; giao lưu văn hóa quốc tế trong ngày 24/11, tạo nên chuỗi hoạt động đa dạng, đưa nhiều loại hình nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Không gian lễ hội giàu sắc màu, mở ra cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm, giao lưu và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với sân khấu chính, các nhà hát của thành phố biểu diễn tại không gian nghệ thuật biểu diễn; sân khấu Kết nối cộng đồng giới thiệu các chương trình văn nghệ của đồng bào dân tộc, tôn giáo, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài. Các hoạt động được nối tiếp, đan xen, góp phần tạo nên không khí giao lưu văn hóa sôi nổi, nơi các giá trị truyền thống được giới thiệu trong không gian cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia và cùng lan tỏa những nét đẹp văn hóa.

Những sản phẩm thủ công, ẩm thực, sản phẩm văn hóa, du lịch được giới thiệu, góp phần tái hiện sự phong phú trong đời sống văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoa Lê

Ngày hội còn mở rộng sang những lĩnh vực gắn với sáng tạo, phát triển và khai thác giá trị văn hóa. Ngày 24/11, Triển lãm và Diễn đàn cấp phép Bản quyền Văn hóa Việt Nam 2026 được tổ chức, góp phần kết nối văn hóa với công nghệ, hoạt động sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế, mở rộng cách tiếp cận văn hóa trong đời sống đô thị.

Với sự đa dạng về nội dung, hình thức và sự kết nối giữa các lĩnh vực, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tạo nên một không gian lễ hội giàu sắc màu, mở ra cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm, giao lưu. Ảnh: Hoa Lê

Cùng ngày, chương trình nghệ thuật đặc biệt cầu truyền hình trực tiếp chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” và bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra lúc 19h30 phút tại 3 điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Hoa Lê

Không khí văn hóa cũng được lan tỏa đến nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố với các hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 18 - 24/11. Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (19 - 24/11), triển lãm mỹ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố và Công viên Lam Sơn, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” (19 - 22/11) góp thêm những lựa chọn trải nghiệm cho người dân, du khách, đồng thời mở rộng không gian hưởng thụ văn hóa ở nhiều lĩnh vực.

Các tiết mục tại ngày hội thu hút đông đảo du khách và người dân tham quan. Ảnh: Hoa Lê

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thành phố còn tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và họp mặt truyền thống tại UBND xã Hóc Môn nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026). Các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng được vận động tham gia chương trình ưu đãi, kích cầu và tổ chức trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân, du khách.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Sự kiện góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng, phát triển thành phố.

Các tiết mục tại ngày hội thu hút đông đảo du khách và người dân tham quan. Ảnh: Hoa Lê

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được triển khai sôi nổi trên toàn thành phố, với điểm nhấn là Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Các hoạt động góp phần tạo nên không khí lễ hội văn hóa đa dạng, phong phú, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: Hoa Lê

Chuỗi hoạt động từ ngày 18 - 24/11 gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, hướng đến kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Với sự đa dạng về nội dung, hình thức và sự kết nối giữa các lĩnh vực, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tạo nên một không gian lễ hội giàu sắc màu, mở ra cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm, giao lưu và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua đó, thành phố kỳ vọng phát huy văn hóa như một nguồn lực gắn kết cộng đồng, khuyến khích sáng tạo, gìn giữ và phát huy di sản, đồng thời tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo.