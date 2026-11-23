Những nếp nhà sàn, bữa cơm truyền thống, làn điệu dân gian và phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ đang tạo nên sức hút riêng cho du lịch cộng đồng. Từ chính ngôi nhà của mình, người dân Thái Nguyên mở cửa đón khách, giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương, đồng thời tạo thêm sinh kế.

Du khách hào hứng tham gia điệu nhảy sạp, trải nghiệm nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương tại xã Ba Bể.

Gia đình ông Ngôn Văn Toàn là một trong những hộ đầu tiên ở Nam Mẫu tham gia đón khách du lịch. Từ những đoàn khách ban đầu, ngôi nhà sàn từng là nơi sinh hoạt của gia đình dần trở thành điểm dừng chân của du khách trong và ngoài nước.

Ông Toàn học cách làm du lịch từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ rồi truyền lại kinh nghiệm cho con trai, đến nay tiếp tục chỉ bảo các cháu để thế hệ trẻ trong nhà biết cách đón tiếp, phục vụ và giới thiệu quê hương với du khách.

Ông Ngôn Văn Toàn kể: Có một ông người Pháp dẫn khách xuống nhà tôi xem nhà. Hai vợ chồng nhất trí nhận đoàn khách đầu tiên. Từ đó, khách ngày càng đông, không đủ chỗ ở nên chúng tôi đi tìm hiểu, vận động bà con sửa chữa nhà cửa để làm du lịch. Khách nước ngoài đến đây rất thích nhà sàn, không gian rộng rãi, thoáng đãng, họ bảo rằng, chỗ chúng tôi không có đâu, về đây mới được thấy, được ở vui lắm.

Ở nhà ông Toàn, sự hiếu khách đôi khi bắt đầu từ một chén rượu. Ông tự tay rót, nâng chén uống trước rồi mới mời khách. Cử chỉ mộc mạc ấy thể hiện sự chân thành của gia chủ, cũng là cách người Tày đón khách như đón người thân. Bên cạnh cảnh sắc hồ Ba Bể và những nếp nhà sàn truyền thống, chính sự gần gũi, thân thiện ấy góp phần tạo nên sức hấp dẫn của du lịch nơi đây.

Từ những gia đình tiên phong, hoạt động du lịch dần lan tỏa trong thôn. Người dân sửa sang nhà cửa, bố trí phòng nghỉ, chuẩn bị các món ăn địa phương, tổ chức hoạt động văn nghệ và giới thiệu cảnh quan, đời sống bản làng.

Đến nay, thôn Nam Mẫu có 54 hộ tham gia các dịch vụ du lịch như lưu trú, nhà hàng, bán hàng lưu niệm; một câu lạc bộ văn nghệ được công nhận và 8 đội văn nghệ hoạt động thường xuyên phục vụ du khách.

Cùng với sự tham gia của người dân, địa phương chú trọng hỗ trợ các hộ nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động đón khách.

Ông Đồng Văn Vĩnh, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ba Bể, cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng đón tiếp, giao tiếp ngoại ngữ cơ bản, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường cho các hộ làm du lịch. Cùng với đó là đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, liên kết với doanh nghiệp lữ hành để hình thành các tour du lịch, tạo đầu ra ổn định cho người dân.

Không chỉ ở Ba Bể, nhiều địa phương khác của Thái Nguyên cũng đang khai thác các giá trị văn hóa bản địa để phát triển du lịch. Đến nay, toàn tỉnh có gần 800 cơ sở lưu trú du lịch, bao gồm nhà nghỉ du lịch và nhà ở có phòng cho khách thuê. Cùng với sự phát triển của các điểm đến, ngày càng có nhiều hộ gia đình tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm văn hóa tại địa phương.

Du khách nước ngoài tìm hiểu không gian văn hóa truyền thống tại

Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Tân Cương.

Một mô hình tiêu biểu về bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng là Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Tân Cương. 30 ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, cùng các phong tục, nghề thủ công, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng được gìn giữ, trao truyền. Đến đây, du khách không chỉ tham quan, nghỉ dưỡng mà còn có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa.

Những nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đã mang lại cho Thái Hải nhiều sự ghi nhận trong nước và quốc tế. Năm 2022, nơi đây được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) công nhận là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới. Năm 2025, sản phẩm “Du lịch văn hóa dân tộc Tày - Bản làng Thái Hải” được công nhận OCOP 5 sao quốc gia; đồng thời, Bản làng được trao hai Giải thưởng Du lịch Việt Nam ở hạng mục Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất và Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất.

Tháng 7-2026, Thái Hải tiếp tục được trao giải Vàng hạng mục “Thúc đẩy đa dạng văn hóa” tại Giải thưởng Du lịch có trách nhiệm Đông Nam Á.

Chị Lê Thị Nga, Phó Trưởng làng Thái Hải, chia sẻ: Điều thu hút du khách quốc tế chính là văn hóa, là việc bản làng vẫn giữ được và trao truyền văn hóa. Chúng tôi mong muốn những giá trị ấy không chỉ được lưu giữ trong cộng đồng mà còn được giới thiệu, trao truyền đến tất cả mọi người.

Từ Nam Mẫu đến Thái Hải, mỗi nơi có cách làm du lịch riêng nhưng đều dựa trên nền tảng văn hóa bản địa. Người dân không cần tạo ra những sản phẩm xa lạ mà bắt đầu từ chính nếp nhà, món ăn, phong tục và sinh hoạt cộng đồng vốn có. Khi những giá trị ấy được gìn giữ, giới thiệu bằng các hoạt động trải nghiệm phù hợp và kết hợp với dịch vụ ngày càng tốt hơn, văn hóa không chỉ là tài sản tinh thần mà còn trở thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Điều quan trọng trong phát triển du lịch cộng đồng không phải là thay đổi mọi thứ để chiều theo thị hiếu du khách, mà là biết phát huy những giá trị đặc trưng, đồng thời bảo đảm đời sống văn hóa truyền thống tiếp tục được duy trì trong cộng đồng. Bởi sức hấp dẫn lâu dài của mỗi bản làng không chỉ nằm ở những gì du khách được nhìn thấy, trải nghiệm, mà còn ở cách người dân trân trọng và gìn giữ di sản của chính mình.

Để rồi, sau mỗi lần mở cửa đón khách, những nếp nhà sàn vẫn được gìn giữ, tiếng nói, phong tục và làn điệu dân gian vẫn được trao truyền. Du lịch mang lại sinh kế, còn văn hóa tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống hôm nay, trở thành niềm tự hào của mỗi gia đình, mỗi bản làng.