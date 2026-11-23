Hải Phòng

Sự kiện đặc biệt này nằm trong khuôn khổ Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port) từ 21 -23/11/2026; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng đông đảo các chuyên gia, nhà làm phim và nghệ sĩ tên tuổi trong nước, quốc tế tham dự đêm Gala “Hải Phòng – Nơi những câu chuyện bắt đầu”.

Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng đông đảo các chuyên gia, nhà làm phim và nghệ sĩ tên tuổi trong nước, quốc tế.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hùng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã mở đầu chương trình bằng những chia sẻ đầy kỳ vọng về sự gắn kết giữa văn hóa, du lịch và nghệ thuật thứ bảy tại địa phương. Gala được xây dựng như một hành trình xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, khắc họa mối lương duyên sâu sắc giữa Hải Phòng với điện ảnh qua nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Minh Hùng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại đêm Gala “Hải Phòng – Nơi những câu chuyện bắt đầu”.

​Không chỉ dừng lại ở một đêm nghệ thuật thuần túy, Gala được dàn dựng như một lát cắt sống động kết nối di sản điện ảnh với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Trong phần mở đầu mang tên “Hải Phòng trong những thước phim”, khán giả được trở lại với những ký ức đầy cảm xúc qua các nhạc phẩm gắn liền với các bộ phim quen thuộc như Khói trắng, Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, nối dài đến siêu phẩm quốc tế Kong: Skull Island với vịnh Lan Hạ làm bối cảnh.

Điểm nhấn xúc động là cuộc hội ngộ của ê-kíp làm phim Sóng ở đáy sông sau hơn một phần tư thế kỷ. Sự hiện diện của NSƯT, đạo diễn Lê Đức Tiến; NSND Xuân Bắc; NSƯT Kim Oanh và nghệ sĩ Minh Nguyệt đã gợi nhắc lại sức mạnh của điện ảnh trong việc lưu giữ hồn cốt và ký ức của một vùng đất.

Cuộc hội ngộ sau hơn một phần tư thế kỷ của ê-kíp Sóng ở đáy sông (NSƯT Lê Đức Tiến, NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh, nghệ sĩ Minh Nguyệt) cùng sự góp mặt của loạt nghệ sĩ trưởng thành từ đất Cảng như NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đăng Dương... đã tạo nên điểm chạm cảm xúc sâu sắc, tôn vinh nguồn lực con người – yếu tố cốt lõi làm nên bản sắc nghệ thuật địa phương.

Cuộc giao lưu “Những tài năng từ Hải Phòng” có sự tham gia của NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà và ca sĩ Phượng Vũ.

Bước sang phần hai với chủ đề “Những tài năng từ Hải Phòng”, chương trình tôn vinh các thế hệ văn nghệ sĩ trưởng thành từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Cuộc giao lưu quy tụ những tên tuổi lớn như NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đăng Dương cùng các ca sĩ Phạm Thu Hà, Phượng Vũ đã mang lại những góc nhìn tự hào về mảnh đất giàu truyền thống nghệ thuật.

Phần cuối của chương trình hướng tới tương lai với chủ đề “Để Hải Phòng bừng sáng trên màn ảnh”. Không gian đô thị cảng, biển đảo, công nghiệp và nhịp sống đương đại được kỳ vọng sẽ trở thành chất liệu dồi dào cho các nhà làm phim.

​Điểm sáng mang tính thời sự và định hướng tương lai của đêm Gala nằm ở không gian đối thoại chuyên môn giữa các nhà làm phim trong nước và quốc tế. Chia sẻ về hành trình tìm kiếm bối cảnh tại Việt Nam cho dự án Mango Tree, nữ đạo diễn, nhà sản xuất người Australia Pauline Chan nhấn mạnh những tiêu chuẩn khắt khe mà các đoàn phim quốc tế đặt ra đối với một địa phương.

Cùng với góc nhìn thực tế từ nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tọa đàm đã chỉ rõ cơ hội để Hải Phòng chuyển hóa lợi thế cảnh quan biển đảo, hạ tầng đô thị cảng và dịch vụ thành chất liệu hấp dẫn cho các dự án hợp tác xuyên biên giới.

​​Gala khép lại với tiết mục nghệ thuật hoành tráng “Hải Phòng quê hương tôi – Việt Nam tinh hoa”.

Gala “Hải Phòng – Nơi những câu chuyện bắt đầu” đã hiện thực hóa thông điệp của Hai Phong Film Port: đưa điện ảnh thoát khỏi khuôn khổ giải trí đơn thuần để trở thành động lực kết nối du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Hải Phòng trong việc chủ động kiến tạo hệ sinh thái chuyên nghiệp, sẵn sàng đón đầu các làn sóng đầu tư điện ảnh trong giai đoạn mới.