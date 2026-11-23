Các đại biểu dự Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11/1946. Ảnh tư liệu

Đặt văn hóa ngang hàng với các lĩnh vực chủ chốt

Từ những cơ sở khách quan, khoa học, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã sớm đưa ra khái niệm văn hóa, quan điểm xây dựng nền văn hóa dân tộc. Người đúc kết nội hàm khái niệm văn hóa: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.

Khái niệm văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra đã khái quát nội dung rộng nhất của phạm trù văn hóa, bao hàm các hoạt động vật chất và tinh thần của con người cùng với các giá trị mà con người sáng tạo ra. Khái niệm văn hóa của Người cũng chỉ ra nhu cầu sinh tồn của con người với tư cách chủ thể hoạt động đời sống xã hội chính là nguồn gốc, động lực sâu xa của văn hóa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhà lãnh đạo cách mạng đầu tiên đặt văn hóa vào vị trí ngang hàng với các lĩnh vực chủ chốt khác. Người nhấn mạnh rằng trong sự nghiệp xây dựng đất nước, phải coi trọng bốn lĩnh vực ngang nhau là chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Văn hóa không phải là yếu tố đi sau kinh tế hay lệ thuộc vào chính trị, mà có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ. Kinh tế và chính trị giải phóng con người, tạo nền tảng vật chất cho văn hóa phát triển, ngược lại văn hóa cung cấp mục đích, động lực và triết lý sống cho sự phát triển kinh tế và chính trị.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Bác Hồ đã đúc kết một luận điểm lịch sử: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa có sức mạnh định hướng tư tưởng, bồi đắp tâm hồn, thức tỉnh lòng tự tôn dân tộc và chỉ ra con đường phát triển đúng đắn cho xã hội. Văn hóa không đứng ngoài các cuộc đấu tranh của dân tộc, Bác khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận và những người làm văn hóa nghệ thuật là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Sức mạnh của tư tưởng, tác phẩm nghệ thuật, lời ca tiếng hát hay ngòi bút văn chương đều trở thành vũ khí sắc bén đập tan áp bức, thôi thúc hàng triệu con người đứng lên vì độc lập, tự do…

Nâng tầm văn hóa Việt Nam với những luận điểm mới

Không dừng lại ở việc tiếp thu các giá trị văn hóa truyền thống hay lý luận sẵn có, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển và nâng tầm văn hóa Việt Nam bằng những quan điểm về xây dựng một nền văn hóa mới. Để thay thế văn hóa nô dịch của chủ nghĩa thực dân, điều quan trọng nhất là phải xây dựng một nền văn hóa mới cách mạng. Nền văn hóa mới đó phát triển với ba tính chất: dân tộc, khoa học, đại chúng.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định việc kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp trong truyền thống dân tộc của văn hóa Việt Nam đồng thời với việc không ngừng tự làm phong phú qua việc tiếp thu, tiếp biến có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Hai quá trình này cùng diễn ra, làm cho nền văn hóa mới ở Việt Nam vừa mang những đặc trưng phản ánh cốt cách, bản sắc và truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, vừa phù hợp với trình độ văn minh tiên tiến, hiện đại của nhân loại. Hơn nữa, cái hay, cái đẹp của văn hóa dân tộc khi được phát triển, phát huy hết mức sẽ đạt đến tầm cao nhân loại, trở thành giá trị chung của nhân loại.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Nghinh Tường (tháng 11-2026)

Một đóng góp mang tính nâng tầm của Hồ Chí Minh là kết nối chặt chẽ giữa văn hóa và đạo đức cách mạng. Người cho rằng, một nền văn hóa tiến bộ phải được xây dựng trên nền tảng những phẩm chất như cần, kiệm, liêm, chính và chí công vô tư. Bác coi đạo đức là gốc của con người cách mạng, giống như cây phải có gốc, sông phải có nguồn. Nâng tầm văn hóa Việt Nam chính là nâng tầm phẩm giá con người Việt Nam thông qua những phong trào thiết thực như đời sống mới hay gia đình văn hóa, biến văn hóa thành thói quen ứng xử hằng ngày, thành lòng khiêm tốn, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Trước cuộc tiếp xúc giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, Hồ Chí Minh đã giải quyết xuất sắc bài toán giữa giữ gìn bản sắc và tiếp thu tinh hoa nhân loại. Bác chỉ rõ tiếp thu văn hóa thế giới không phải là sao chép hay bắt chước máy móc, mà phải qua “màng lọc” của tinh thần dân tộc. Người ví việc tiếp thu văn hóa nước ngoài giống như cơ thể ăn thức ăn, phải tiêu hóa và chuyển hóa thành dòng máu của chính mình, đồng thời khẳng định phải làm cho văn hóa Việt Nam mang tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng.

Luận điểm này giúp văn hóa Việt Nam vừa giữ vững cội nguồn dân tộc, vừa tự tin hội nhập với văn minh nhân loại mà không bị hòa tan. Cùng với đó, Bác “giải phóng” văn hóa khỏi sự độc quyền của tầng lớp quý tộc hay giới tinh hoa trước kia để đưa văn hóa về với nhân dân lao động, phát động phong trào bình dân học vụ ngay sau khi nước nhà độc lập nhằm xóa mù chữ, nâng cao dân trí để người dân tự mình làm chủ vận mệnh và đất nước.

Có thể thấy, văn hóa trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn hóa của hòa bình, nhân ái, tinh thần độc lập và phát triển bền vững. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là một di sản vô giá, Bác không chỉ khẳng định vị trí soi đường, dẫn dắt của văn hóa mà còn nâng tầm văn hóa Việt Nam lên một tầm cao mới, hiện đại hơn, nhân văn hơn và kết tinh những giá trị cao đẹp của thời đại.

Học tập và làm theo tư tưởng văn hóa của Người chúng ta hãy bắt đầu từ việc bồi đắp tri thức, rèn luyện đạo đức, nâng cao nếp sống văn minh và nuôi dưỡng lòng yêu nước trong từng hành động hằng ngày, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh đưa dân tộc tiến bước vững chắc vào tương lai.