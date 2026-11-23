Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Sự kiện được tổ chức dưới sự phối hợp/chỉ đạo và thực hiện giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc và Bách Hoa Bộ Hành.

Thông qua Ngày hội Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành" lần thứ IX, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục giới thiệu, lan tỏa những thành quả từ cộng đồng yêu mến Việt phục; qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đưa cổ phục Việt Nam tiến gần hơn nữa đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa sáng tạo của Thủ đô Hà Nội trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Việt phục xuất hiện tại Bách Hoa Bộ Hành là những trang phục truyền thống đặc sắc của nhiều tầng lớp xã hội, mang đậm dấu ấn văn hoá và bản sắc Thăng Long xưa - Hà Nội nay như áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, áo bình lĩnh, áo tứ thân, khăn xếp, mũ bình đính, mũ đinh tự,...

Trong khuôn khổ sự kiện, Đoàn đã di chuyển qua các điểm nhấn lịch sử - văn hóa đặc trưng của Hà Nội, bao gồm Cung Thiếu nhi Hà Nội Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm Hàng Đào Hàng Ngang Hàng Đường Chợ Đồng Xuân Đào Duy Từ Ô Quan Chưởng Mã Mây Hàng Bè Hàng Dầu.

Kết thúc chuyến bộ hành, đoàn bộ hành tham gia trải nghiệm mặc Việt phục đi xe buýt điện hai tầng, di chuyển khám phá các cung đường trung tâm Thủ đô một sự giao thoa thú vị giữa phương tiện giao thông hiện đại xanh và trang phục truyền thống.

Một số hình ảnh tại sự kiện: