Ngày 22/11, trang FIFA World Cup tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải thông tin đặc biệt liên quan đến bàn thắng của Chu Ngọc Nguyễn Lực trong trận U17 Việt Nam thua U17 Bỉ 2-3 tại U17 World Cup 2026.

Theo thống kê được FIFA chia sẻ, đây là một trong những bàn thắng hiếm gặp nhất tại các kỳ World Cup.

Nguyễn Lực được FIFA vinh danh (ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, mới có ba cầu thủ ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc tại các giải World Cup được thống kê, bao gồm World Cup nam, World Cup nữ và U17 World Cup. Nguyễn Lực trở thành cái tên mới nhất góp mặt trong danh sách đặc biệt này.

Phút 84 trận gặp U17 Bỉ, tiền vệ sinh năm 2009 thực hiện cú đá phạt góc có quỹ đạo hiểm hóc, đưa bóng thẳng vào lưới đối phương. Siêu phẩm được gọi là "bàn thắng Olympic", giúp U17 Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Trước Nguyễn Lực, huyền thoại Colombia Marcos Coll từng ghi bàn theo cách tương tự tại World Cup 1962 trong trận hòa Liên Xô 4-4. Đến World Cup nữ 2023, Katie McCabe của CH Ireland cũng tạo nên khoảnh khắc đặc biệt khi ghi bàn trực tiếp từ phạt góc vào lưới Canada.

Đáng chú ý, cả Marcos Coll và Nguyễn Lực đều lập công ở kỳ World Cup đầu tiên mà đội tuyển của họ góp mặt. Dù U17 Việt Nam không thể giành điểm trước Bỉ, bàn thắng của Nguyễn Lực vẫn trở thành dấu mốc đáng tự hào.

Việc được FIFA nhắc tên bên cạnh những khoảnh khắc hiếm hoi của bóng đá thế giới giúp Nguyễn Lực ghi dấu ấn lịch sử, đồng thời mang đến niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam.

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