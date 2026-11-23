Đồng bào dân tộc Mường xã Phú Long biểu diễn cồng chiêng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày hội văn hóa của Nhân dân

Những ngày qua, không khí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh. Từ những tuyến đường rực rỡ cờ hoa đến các nhà văn hóa thôn, xóm, khu dân cư, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Những lời ca, điệu múa, tiết mục nghệ thuật do chính người dân biểu diễn, những trận thi đấu thể thao hào hứng đã tạo nên bầu không khí vui tươi, gần gũi, thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân.

Về thôn Vĩnh Tiên, xã Liên Minh trong những ngày này, tinh thần đoàn kết cộng đồng được thể hiện qua các hoạt động hưởng ứng ngày hội. Đây là thôn có đông đồng bào Công giáo (với hơn 40% tổng số hộ), bà con Nhân dân luôn sống đoàn kết, chan hòa, giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, đây cũng là địa phương có tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt cao nhất xã với gần 99%.

Ông Nguyễn Như Đức, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Vĩnh Tiên cho biết: “Những ngày qua, thôn đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia. Ai ai cũng phấn khởi, tự hào về truyền thống quê hương và quyết tâm xây dựng thôn ngày càng văn minh, hiện đại”.

Người dân thôn Vĩnh Tiên phấn khởi tham gia các hoạt động giao lưu chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ở xã Yên Khánh, không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng diễn ra sôi nổi với Tuần Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 19 - 24/11. Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa, điểm nhấn thu hút đông đảo người dân là Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền năm 2026.

Với gần 100 gian hàng, Phiên chợ quy tụ nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề trong và ngoài tỉnh. Những sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ được giới thiệu trong không gian mang đậm sắc màu văn hóa. Không chỉ là nơi mua bán, Phiên chợ còn tạo cơ hội để người dân tìm hiểu phong tục, tập quán, văn hóa ẩm thực của các vùng miền, đồng thời mở rộng kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm đặc trưng.

Vượt quãng đường hơn 500km từ Lai Châu đến Ninh Bình, chị Hoàng Thị Nguyên, người dân tộc Dáy, mang đến Phiên chợ những đặc sản vùng cao như gà đen, lạp xưởng, thịt sấy, xôi nếp nương. Với chị, niềm vui khi tham gia Phiên chợ chính là được chia sẻ với người dân Ninh Bình những món ăn, hương vị mang dấu ấn văn hóa quê hương.

Chị Hoàng Thị Nguyên chia sẻ: “Đến với Phiên chợ, tôi rất vui khi được giới thiệu những món ăn truyền thống của đồng bào vùng cao. Không khí ở đây rất đông vui, bà con thân thiện, quan tâm tìm hiểu các sản phẩm. Tôi mong sẽ có thêm nhiều dịp giao lưu như thế này để văn hóa các vùng miền đến gần nhau hơn".

Gian hàng ẩm thực của chị Hoàng Thị Nguyên thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức.

Trong khi đó, đối với đồng bào Mường ở các xã vùng cao Ninh Bình, Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay càng thêm ý nghĩa khi Lễ hội Cơm mới của người Mường được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn bó lâu đời với đời sống của đồng bào Mường, bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên, tổ tiên và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Gắn bó cả cuộc đời với bản Mường, ông Quách Ngọc Hoán, người có uy tín trong cộng đồng xã Phú Long không giấu được niềm vui, sự tự hào chia sẻ: “Lễ hội Cơm mới gắn bó với đời sống của đồng bào Mường chúng tôi từ bao đời nay. Được Nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bà con rất vui và tự hào. Chúng tôi mong muốn tiếp tục gìn giữ những phong tục tốt đẹp của cha ông, truyền lại cho con cháu để bản sắc văn hóa dân tộc mãi được lưu giữ”.

Ông Vũ Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết: “Đồng bào dân tộc Mường chiếm khoảng 30% dân số của xã, với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Trong niềm vui khi Lễ hội Cơm mới được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, địa phương đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trình diễn cồng chiêng, nhảy sạp,… Qua đó, tạo điều kiện để người dân giao lưu, gắn kết và nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc”.

Không khí Ngày Văn hóa Việt Nam đã thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân trên quê hương Ninh Bình. Mỗi địa phương một nét riêng nhưng đều có chung ý nghĩa là khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, bồi đắp tình đoàn kết và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp. Trong ngày hội ấy, người dân không chỉ tham gia, thụ hưởng mà còn trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa. Chính từ đời sống cộng đồng, những giá trị ấy tiếp tục được nuôi dưỡng, tạo nền tảng để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Ninh Bình.

Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh

Ngày 24/11 hằng năm được xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam, đánh dấu sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Năm 2026, dấu mốc này càng có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) - sự kiện lịch sử quan trọng, đặt nền tảng cho tư duy và đường lối phát triển văn hóa Việt Nam.

Tại Ninh Bình, thực hiện Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 16/10/2026 của UBND tỉnh, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được triển khai rộng khắp, kết hợp giữa các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô cấp tỉnh với hoạt động tại cơ sở.

Nổi bật là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Văn hóa Việt - Mạch nguồn hội tụ” tại Công viên văn hóa SunUrban City, phường Hà Nam; chương trình biểu diễn văn hóa Haenyeo Jeju; triển lãm ảnh nghệ thuật “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản”; trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ nhất năm 2026; cùng các hoạt động giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa Việt Nam.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản” tại Phố cổ Hoa Lư.

Các giải chạy Tràng An Marathon, YIC Phủ Lý Green Race, Pickleball Junio Ninh Bình Open 2026, cùng những hoạt động thể thao quần chúng, trưng bày sách báo, chiếu phim và giáo dục trải nghiệm di sản cũng góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đặc biệt, Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I đang diễn ra đã tạo thêm cơ hội để các địa phương, đơn vị giao lưu, giới thiệu những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Điểm đáng ghi nhận trong chuỗi hoạt động năm nay là sự kết hợp giữa tôn vinh di sản với phát huy giá trị văn hóa đương đại; giữa các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp với phong trào văn nghệ quần chúng; giữa hoạt động văn hóa với quảng bá du lịch, sản phẩm và hình ảnh địa phương. Qua đó, văn hóa được tiếp cận từ nhiều phương diện, gắn với những nhu cầu thiết thực của đời sống.

Theo đồng chí Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, sở hữu hệ thống di sản phong phú, đặc sắc. Đặc biệt, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Ma nhai trên núi Non Nước được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là những giá trị tạo nên bản sắc, sức hấp dẫn và lợi thế riêng của Ninh Bình trong phát triển văn hóa, du lịch.

Tuy nhiên, tiềm năng di sản chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi được bảo tồn, khai thác và phát huy hiệu quả. Với Ninh Bình, yêu cầu đặt ra không chỉ là gìn giữ các di tích, lễ hội, nghề truyền thống mà còn phải tạo ra những sản phẩm văn hóa, du lịch có chiều sâu, mang đậm bản sắc địa phương, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Theo đồng chí Ngô Thanh Tuân, định hướng của tỉnh là gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, chuyên nghiệp. Trong đó, con người phải được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là đối tượng thụ hưởng những thành quả của phát triển văn hóa.

“Phát triển văn hóa không thể chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động theo từng đợt, từng dịp kỷ niệm, mà quan trọng hơn là phải đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, thấm sâu vào đời sống của mỗi người dân”- đồng chí Ngô Thanh Tuân nhấn mạnh.

Từ định hướng đó, thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng dân cư. Đồng thời, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng nếp sống văn minh, bồi dưỡng ý thức ứng xử có văn hóa, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; đa dạng hóa hoạt động của các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao quần chúng, bảo đảm người dân ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn và các nhóm yếu thế có điều kiện tham gia, thụ hưởng văn hóa.

Hoạt động bơi chải là nét đẹp văn hóa được người dân xã Phát Diệm gìn giữ, phát huy.

Đối với công tác bảo tồn di sản, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng tu bổ, tôn tạo di tích; duy trì, trao truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống, lễ hội, nghề thủ công, gắn với phát triển du lịch bền vững. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo tồn, quảng bá di sản, từng bước đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của Ninh Bình đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, để những định hướng ấy mang lại hiệu quả thực chất, yếu tố quyết định vẫn là sự tham gia của cộng đồng. Bởi văn hóa không chỉ được gìn giữ trong các bảo tàng, di tích hay các chương trình nghệ thuật, mà còn hiện diện trong nếp sống của mỗi gia đình, cách ứng xử giữa những người hàng xóm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức bảo vệ những giá trị chung.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay đã để lại những dấu ấn sôi nổi, ấn tượng trên quê hương Ninh Bình. Tuy nhiên, những hoạt động ấy sẽ khép lại theo lịch trình, điều cần được tiếp nối là sự quan tâm của mỗi địa phương đối với đời sống văn hóa cộng đồng, ý thức gìn giữ di sản của từng gia đình và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tạo điều kiện để người dân tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Khi mỗi gia đình trở thành một môi trường văn hóa, mỗi khu dân cư là một không gian gắn kết cộng đồng, mỗi người dân chủ động gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, văn hóa sẽ thực sự đi vào chiều sâu đời sống. Đó cũng chính là nền tảng để Ninh Bình phát huy sức mạnh nội sinh, phát triển bền vững và khẳng định bản sắc riêng của một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.