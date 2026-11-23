Lễ hội ánh sáng quốc tế Huế 2027 (Huế International Lighting Festival – HILF 2027) dự kiến diễn ra tại khu vực Công viên và Đài tưởng niệm bên bờ Nam sông Hương. Đây là lần đầu tiên UBND thành phố Huế tổ chức một lễ hội ánh sáng mang tầm quốc tế, kết hợp cảm hứng từ di sản văn hóa với công nghệ trình diễn hiện đại.

Phối cảnh Lễ hội ánh sáng quốc tế Huế 2027. Ảnh HILF.

Lễ hội mang chủ đề “Linh Phụng cất lời - Ngàn năm rực sáng”, lấy hình tượng Linh Phụng làm biểu tượng trung tâm, cùng Tứ Linh gồm Long, Lân, Quy, Phụng. Những hình tượng này tượng trưng cho uy quyền, sức sống, điềm lành, sự trường tồn và thịnh vượng.

Theo kế hoạch, lễ hội kéo dài trong ba đêm. Đêm khai mạc ngày 11/6/2027 mang chủ đề “Linh Phụng cất lời”, diễn ra từ 20h đến 21h. Đêm 12/6 là cuộc tranh tài ánh sáng quốc tế “Họa sắc Hương”, từ 20h đến 22h. Đêm bế mạc và trao giải “Ngàn năm rực sáng” diễn ra ngày 13/6, từ 20h đến 22h.

Điểm nhấn của sự kiện là các màn trình diễn ánh sáng quốc tế, kết hợp công nghệ mapping và trình diễn thiết bị bay không người lái (drone show) trên không gian sông Hương. Ban tổ chức dự kiến mời 5 đội thi quốc tế tham gia. Các tác phẩm phải bảo đảm sự đồng bộ giữa trình diễn trên mặt nước và bầu trời, đồng thời tôn trọng di sản và phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 1 giải Quán quân (Vàng), 1 giải Á quân (Bạc) và 3 giải Ba (Đồng).

Bên cạnh chương trình chính, công chúng còn có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm như nghệ thuật sắp đặt, gian hàng trưng bày, triển lãm, ẩm thực và các chương trình tương tác.

Theo lộ trình dự kiến, ban tổ chức sẽ công bố website chính thức và thể lệ lễ hội vào tháng 12/2026; công bố danh sách các đội thi vào tháng 3/2027; tổ chức họp báo và công bố hội đồng giám khảo vào tháng 5/2027. Các hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt sẽ diễn ra ngay trước thời điểm khai mạc.

Lễ hội ánh sáng quốc tế Huế 2027 được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh di sản Huế, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa của thành phố.

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