Theo thông báo của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, 6 điểm di tích sẽ miễn phí vé tham quan trong hai ngày 23 và 24/11/2026, tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá, trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Thủ đô, nhằm Nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đền Bạch Mã - số 76 Hàng Buồm.

Theo đó, 6 điểm di tích được miễn phí vé tham quan gồm: Đền Bạch Mã - số 76 Hàng Buồm; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - số 22 Hàng Buồm; Ngôi nhà Di sản - số 87 Mã Mây; Di tích số 28 Hàng Buồm; Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - số 50 Đào Duy Từ và Đình Kim Ngân - số 42 Hàng Bạc.

Thời gian mở cửa đón khách tại các điểm di tích từ 8h00 đến 12h00 (buổi sáng) và từ 13h30 đến 17h30 (buổi chiều).

Đây là dịp để nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và đời sống truyền thống được lưu giữ tại các di tích trong khu phố cổ Hà Nội; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Hoạt động cũng góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đưa các di tích lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng. Qua đó, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của khu phố cổ Hà Nội như một điểm đến du lịch văn hóa giàu bản sắc, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững.

Trước đó, ngày 24/4/2026, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hoá Việt Nam. Theo Nghị quyết này, ngày 24 tháng 11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đây là dịp nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16 quy định: “Miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”