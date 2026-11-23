Người mua có thể trực tiếp đến trải nghiệm, kiểm chứng và tìm hiểu sản phẩm trước khi quyết định sở hữu.

Đô thị hiện hữu với tiện ích, cư dân và pháp lý hoàn chỉnh

Nam Long II Central Lake là một trong 3 khu đô thị tích hợp quy mô lớn được Nam Long phát triển tại Cần Thơ, ghi dấu 2 thập kỷ gắn bó với sự phát triển đô thị và đời sống người dân Tây Đô, trong chặng đường 34 năm hình thành và phát triển của tập đoàn.

Trên tổng diện tích 43,8 ha, khu đô thị dành hơn 60% cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng, nổi bật với hồ trung tâm rộng 3,36 ha cùng hệ thống công viên, cảnh quan và tiện ích phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Nhiều công trình được đưa vào sử dụng, trong đó có khu thể thao rộng 5.700 m2 với 11 sân pickleball và 2 sân bóng đá mini. Các khu vui chơi, công viên và không gian ven hồ trở thành địa điểm để cư dân thư giãn, rèn luyện sức khỏe. Những sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí thường xuyên được tổ chức, thu hút đông đảo cư dân và khách tham quan, đưa Nam Long II Central Lake trở thành điểm hẹn vui chơi nổi tiếng tại Nam Cần Thơ.

Nhà đầu tư dễ dàng ra quyết định sở hữu khi Nam Long II Central Lake đi vào vận hành.

Sức sống của khu đô thị còn được thể hiện qua cộng đồng cư dân với gần 2.000 người dọn về an cư và kinh doanh ổn định tại phân khu đất nền, nhà phố xây sẵn và EHomeS. Dọc tuyến phố nội khu, nhiều cửa hàng, quán cà phê và cơ sở dịch vụ đi vào hoạt động.

Đại diện chủ đầu tư cho biết đang xúc tiến hợp tác với thương hiệu bán lẻ, chuỗi F&B, cửa hàng tiện lợi, trung tâm ngoại ngữ… nhằm mở rộng lựa chọn mua sắm, ăn uống và học tập cho cư dân, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy thương mại trong khu đô thị.

Dự án còn thu hút người mua nhờ lợi thế pháp lý khi toàn bộ sản phẩm thấp tầng đều có sổ đỏ riêng, sẵn sàng trao tay khách hàng. Tại phân khu EHomeS, nhiều cư dân được trao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sau khoảng 18 tháng kể từ thời điểm bàn giao.

Vị trí đại lộ quyết định tiềm năng gia tăng giá trị tài sản

Tọa lạc trên 2 trục đại lộ Trần Hoàng Na kéo dài và Mai Chí Thọ với lộ giới 47 m, Nam Long II Central Lake sở hữu vị trí thuận lợi trong giao thông nội đô và liên vùng. Khu đô thị nằm gần vị trí quy hoạch cầu Cần Thơ 2, công trình vượt sông Hậu dự kiến kết hợp đường bộ cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ. Khả năng tiếp cận tuyến giao thông trọng yếu giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến trung tâm và địa phương lân cận, đồng thời mở rộng khả năng thu hút khách hàng, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và gia tăng tiềm năng khai thác bất động sản trong dài hạn.

Nam Long II Central Lake kết nối trực tiếp với trục giao thông huyết mạch tại Nam Cần Thơ.

Giá trị thực của khu đô thị còn được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng kinh tế Cần Thơ. Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố đạt khoảng 222.700 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Du lịch cũng ghi nhận mức tăng trưởng với khoảng 11,7 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ, với tổng doanh thu du lịch đạt 10.280 tỷ đồng, tăng 28%. Lượng khách và ngân sách chi tiêu gia tăng thúc đẩy nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ trải nghiệm, góp phần mở rộng thị trường tiêu dùng.

Những chỉ số tăng trưởng cho thấy triển vọng phát triển kinh tế dài hạn của Cần Thơ theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố xác định thương mại - dịch vụ là một trong những động lực tăng trưởng, mục tiêu trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và logistics của Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhằm giúp khách hàng đánh giá đầy đủ giá trị và tiềm năng của khu đô thị trên nhiều phương diện, chủ đầu tư thường xuyên tổ chức buổi tư vấn với số lượng khách mời giới hạn. Mỗi khách hàng được trao đổi với đội ngũ tư vấn về nhu cầu an cư, mục tiêu đầu tư, lựa chọn sản phẩm, phương án tài chính và khả năng khai thác tài sản.

Tại sự kiện “Mừng tuổi mới, mở lối an cư” ngày 21/11, Nam Long kết hợp hoạt động lái thử xe Volkswagen với hành trình khám phá Nam Long II Central Lake. Khách hàng có dịp trải nghiệm tuyến đường, tham quan tiện ích, quan sát đời sống cư dân và hoạt động kinh doanh, qua đó cảm nhận môi trường sống cũng như tiềm năng của bất động sản.

Khách hàng tham quan dự án được trải nghiệm lái xe Volkswagen.

Qua chuyến tham quan thực tế và tư vấn chuyên sâu, khách hàng có thể trực tiếp đánh giá giá trị hiện hữu, cân nhắc phương án tài chính và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Kết hợp với triển vọng tăng trưởng kinh tế và thương mại của Cần Thơ, Nam Long II Central Lake mở ra cơ hội an cư, khai thác kinh doanh và đầu tư bất động sản dài hạn, dựa trên giá trị thực được kiểm chứng.