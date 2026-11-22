Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 15/11, Bùi Xuân Hay đã điều khiển xe ô tô tải, chở theo vợ và con trai, lưu thông trên đường ĐT.452A theo hướng từ thôn Đan Hà đến thôn Nhân Phú, cùng xã Diên Hà. Khi đến khu vực cách cầu Duyên Hải khoảng 50m, xe ô tô tải do anh N.V.P. (trú tại xã Diên Hà) điều khiển đi cùng chiều từ phía sau vượt lên bên trái và xảy ra va chạm với ốp gương chiếu hậu bên trái xe của Hay.

Đối tượng Bùi Xuân Hay - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Sau va chạm, Hay điều khiển xe vượt lên, chặn xe của anh P. lại. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, Hay dùng tay đấm vào vùng mặt anh P.. Sau đó, khi Hay lên xe chuẩn bị rời đi, anh P. nhảy lên bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe, yêu cầu Hay dừng xe để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Mặc dù biết rõ anh P. đang đu bám trên gương chiếu hậu phía trước đầu xe và nhận thức được việc tiếp tục điều khiển xe có thể khiến anh P. ngã xuống đường, dẫn đến thương tích hoặc tử vong, Hay vẫn điều khiển xe di chuyển với tốc độ khoảng 30 km/h, đồng thời liên tục đánh lái nhằm mục đích khiến anh P. không thể tiếp tục bám vào xe.

Hậu quả, khi đi đến km H1/11 đường ĐT.452 thuộc thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, anh P. bị ngã xuống đường, lao qua thành hộ lan. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, anh P. đã tử vong sau đó.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.