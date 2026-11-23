Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử ra đời, ý nghĩa của Ngày Di sản văn hóa Việt Nam; khẳng định vai trò, giá trị của di sản văn hóa trong đời sống xã hội.

Đây cũng là dịp để những người làm công tác bảo tồn di sản, bảo tàng nhìn lại những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, trao đổi về những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại chương trình là hoạt động tiếp nhận hiện vật do các cá nhân hiến tặng. Theo đó, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 300 hiện vật từ các cựu chiến binh và nhà sưu tầm cổ vật tư nhân. Mỗi hiện vật được trao tặng không chỉ góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, mà còn mang trong mình những câu chuyện, dấu ấn lịch sử và giá trị văn hóa riêng.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tiếp nhận hiện vật hiến tặng.

Việc các cá nhân tự nguyện trao gửi những hiện vật đã lưu giữ thể hiện sự trân trọng đối với di sản, đồng thời là sự tin tưởng, đồng hành của cộng đồng đối với hoạt động của Bảo tàng.

Nguồn hiện vật được tiếp nhận sẽ góp phần làm phong phú thêm các bộ sưu tập, tạo cơ sở cho công tác kiểm kê, phân loại, nghiên cứu, bảo quản và xây dựng nội dung trưng bày, giới thiệu đến công chúng.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày hiện vật do các cá nhân hiến tặng cho Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa năm 2026

Hình ảnh một số hiện vật do các cá nhân hiến tặng năm 2026.

Hình ảnh một số hiện vật do các cá nhân hiến tặng năm 2026.

Thông qua chương trình, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò kết nối giữa di sản với cộng đồng; đồng thời lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn mà còn cần sự chung tay, góp sức của mỗi tổ chức, cá nhân.