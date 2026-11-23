Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập.

Lễ tiến cốm mới là phong tục được người dân Xuân Lập gìn giữ và tổ chức vào dịp Rằm tháng Mười âm lịch hằng năm, sau khi mùa màng đã thu hoạch. Những hạt nếp mới thơm ngon, tinh khiết được người dân lựa chọn, chế biến thành cốm, xôi oản, thành kính dâng lên Đức vua Lê Đại Hành và các bậc tiền nhân; bày tỏ lòng biết ơn đối với những người có công dựng nước, giữ nước và chăm lo đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Xuân Lập và Nhân dân dâng hương tại Đền thờ Lê Hoàn.

Lễ tiến cốm mới còn thể hiện nét đẹp văn hóa gắn với nền văn minh lúa nước, gửi gắm ước vọng của Nhân dân về mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an, no ấm. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử quê hương, trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy di sản của cha ông.

Đội tế của làng Trung Lập thực hiện nghi thức truyền thống tiến cốm mới.

Cốm, xôi làm từ gạo nếp mới dâng lên đức vua Lê Đại Hành và các bậc tiền nhân.

Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn là địa chỉ văn hóa, tâm linh có ý nghĩa quan trọng đối với người dân Xuân Lập nói riêng và du khách thập phương. Việc duy trì Lễ tiến cốm mới hằng năm góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa tại di tích, tiếp nối những phong tục đẹp đã được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.