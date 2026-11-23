Khai mạc Không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La

Sơn La là nơi hội tụ bản sắc văn hóa của 12 dân tộc anh em: Thái, Kinh, Mường, Mông, Dao, Xinh Mun, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Lào, Tày và Hoa. Qua nhiều thế hệ, các dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó cùng gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, thể hiện qua tiếng nói, phong tục, tập quán, trang phục, lễ hội, làn điệu dân ca, dân vũ và nghề thủ công truyền thống. Sự giao thoa, kết tinh những nét văn hóa đặc trưng riêng có đã tạo nên diện mạo văn hóa đa sắc màu của vùng đất Sơn La.

Các đại biểu dự khai mạc

Các đại biểu cắt băng khai mạc Không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La

Với chủ đề đoàn kết các dâm tộc, “Ngôi nhà Đại đoàn kết” được lựa chọn làm biểu tượng trung tâm của Không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La. Không gian văn hóa được xây dựng là mái nhà chung của 12 dân tộc anh em với 13 khu trưng bày (gồm 12 gian trưng bày không gian văn hóa của 12 dân tộc và 1 gian trưng bày chung) được bố trí theo hình tròn, liên tưởng đến vòng xòe đoàn kết - một biểu tượng văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thái và cũng là hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Các nghệ nhân và hạt nhân văn nghệ quần chúng dự khai mạc

Tại mỗi gian trưng bày, hệ thống hiện vật, hình ảnh được trưng bày, giới thiệu sinh động, tái hiện những nét đặc trưng trong đời sống của đồng bào, từ kiến trúc nhà ở, trang phục, công cụ lao động, nghề thủ công, nhạc cụ, phong tục, lễ hội và các loại hình nghệ thuật dân gian. Cùng với hoạt động trưng bày, đội ngũ nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng tham gia giới thiệu, trình diễn, tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian giao lưu và trải nghiệm gần gũi cho người dân, du khách.

Các đại biểu xem tờ Báo Sơn La tư liệu

Trải nghiệm lễ khảu hó của dân tộc Lào

Không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La là dịp tôn vinh những giá trị di sản được các thế hệ gìn giữ, trao truyền; góp phần bồi đắp niềm tự hào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Các đại biểu tham quan không gian văn hóa dân tộc Kháng

Các đại biểu trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Dao

Không gian văn hóa dân tộc Mông

Nhảy sạp dân tộc Mường

Không gian văn hóa dân tộc Thái

Các em thiếu nhi trải nghiệm múa xòe