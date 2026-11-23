Tại chương trình công diễn Liên hoan Âm nhạc Học sinh, sinh viên Đại học quốc gia TPHCM, các thầy cô giáo cùng hàng chục nghìn sinh viên, bạn trẻ đã thưởng thức các tiết mục tham gia liên hoan đến từ các đội thi xuất sắc. Bên cạnh đó, chương trình cũng mang đến những phần trình diễn đặc sắc do các nghệ sĩ tên tuổi trình bày.