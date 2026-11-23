Giá trị văn hóa truyền thống được tiếp cận bằng nhiều hình thức thể hiện mới
Trong dòng chảy sáng tạo đương đại, những giá trị văn hóa truyền thống đang được tiếp cận bằng nhiều hình thức thể hiện mới. Tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, sự tham gia của các họa sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân không chỉ mang đến những sản phẩm giàu tính nghệ thuật mà còn góp phần kết nối di sản với đời sống hôm nay. Xung quanh câu chuyện sáng tạo từ chất liệu văn hóa dân gian và việc trao truyền những giá trị truyền thống, phóng viên có cuộc trao đổi với KTS Bùi Thanh Việt Hùng, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Họa sĩ Màu nước Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gia-tri-van-hoa-truyen-thong-duoc-tiep-can-bang-nhieu-hinh-thuc-the-hien-moi-246261123112710971.htm