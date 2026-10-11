Nhận làm bìa đỏ và cú lừa 270 triệu đồng

Ngày 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đỗ Thị Hiền (SN 1992, trú tại thôn Cường Trung, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, cơ quan CSĐT nhận được đơn trình báo của anh P.V.D (SN 1991, trú tại thôn Trung Hòa, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) về việc Đỗ Thị Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận làm các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, cơ quan công an nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra và làm rõ.

Đối tượng Đỗ Thị Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2026 đến tháng 7/2026, Đỗ Thị Hiền đã đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tin lời đối tượng, anh D đã chuyển 270 triệu đồng cho Hiền. Tuy nhiên, ngay khi nhận tiền của bị hại, đối tượng đã sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện bản thân bị lừa đảo, nạn nhân đã đến công an trình báo sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, ai là bị hại của vụ án trên, sớm liên hệ với cơ quan CSĐT, hoặc điều tra viên Nguyễn Xuân Hùng, số điện thoại 0989.127.586 để được giải quyết.