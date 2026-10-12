Nữ sinh 16 tuổi mất liên lạc sau khi lên xe máy của người lạ

Theo thông tin gia đình cung cấp, em Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 2010, trú tại phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa) rời nhà sáng 11/10 và đến nay chưa có tin tức.

Em Nguyễn Thị Thúy.

Hình ảnh em Nguyễn Thị Thúy lên xe máy của người lạ.

Camera ghi lại cảnh Thúy lên xe máy Winner X màu xanh do một nam thanh niên điều khiển vào sáng cùng ngày. Khi rời nhà, em mặc áo khoác jean màu xanh xám, quần dài màu đen.

Lo lắng cho sự an toàn của Thúy, gia đình đề nghị cơ quan chức năng và người dân hỗ trợ tìm kiếm. Gia đình cũng mong cộng đồng chia sẻ thông tin có trách nhiệm, tránh đăng tải những nội dung chưa được xác minh.