Kêu gọi cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam ra đầu thú

Bị can Đỗ Hoàng Linh và Trần Trọng Nghĩa. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành và gửi Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 96 kèm theo hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3), đề nghị truy tố bị can Đỗ Hoàng Linh và Trần Trọng Nghĩa về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Để bảo đảm giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) kêu gọi bị can Đỗ Hoàng Linh và Trần Trọng Nghĩa đến cơ quan Công an; Viện Kiểm sát nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Lý lịch bị can như sau:

1. Họ và tên: Trần Trọng Nghĩa; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 24/11/1983, tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Đảng viên: Không;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A50, KP26, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Chỗ ở hiện tại: Không xác định;

Chứng minh nhân dân số: 023556612 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/8/2007;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách kinh doanh Ngân hàng VNCB;

Tiền án/tiền sự: Không;

Con ông Trần Văn Ngọc; con bà: Đỗ Thị Mỹ Phương;

Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 18/C46-P10 ngày 18/11/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

2. Họ và tên: Đỗ Hoàng Linh; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 4/6/1970, tại tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội);

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Đảng viên: Không;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: D17 Cư xá Hải Nam, KP11, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh;

Chỗ ở hiện tại: Không xác định;

Chứng minh nhân dân số: 024332159 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/11/2004;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng VNCB;

Tiền án/tiền sự: Ngày 4/8/1999, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản";

Con ông Đỗ Văn Thông; con bà: Nguyễn Thị Miễn (đã chết)

Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 01/C46-P10 ngày 9/1/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.