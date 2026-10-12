Nhặt được chiếc ví chứa hàng nghìn USD, nữ du khách Ukraine giao nộp công an

Theo đó, lúc 0h ngày 11/10, chị Anna (quốc tịch Ukraine) nhặt được một chiếc ví trên đường nên đã mang đến Công an phường Ngũ Hành Sơn giao nộp, nhờ tìm người đánh mất.

Tiếp nhận tài sản, cán bộ trực Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra giấy tờ bên trong, xác định chủ nhân chiếc ví là anh Hasan Burser (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng.

Nữ du khách Ukraine trao trả lại tài sản cho anh Hasan Burser. (Ảnh: CA)

Công an phường nhanh chóng liên hệ với khách sạn, thông báo và mời anh Hasan Burser đến nhận lại tài sản.

Tại trụ sở Công an phường, anh Hasan Burser đã nhận lại đầy đủ giấy tờ cùng số tiền gồm 3.300 USD và 4.000.000 đồng. Nhận lại tài sản bị thất lạc ngay trong đêm, anh bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn đến chị Anna và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngũ Hành Sơn đã tận tình hỗ trợ.

Cách đây không lâu, Công an phường Bến Thành, TP.HCM phối hợp tìm lại chiếc ví cho nữ du khách Nga, bên trong có hơn 40 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, khoảng 15h43 ngày 7/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an phường Bến Thành nhận được thông tin từ trực ban về việc bà Dangka (quốc tịch Nga), cần hỗ trợ tìm tài sản bị thất lạc.

Ngay sau đó, lực lượng công an phường đã trực tiếp đưa bà đến các địa điểm liên quan để xác định nơi đánh rơi và tìm kiếm tài sản.

Đến 17h26 cùng ngày, chiếc ví đã được tìm thấy, bên trong có nhiều loại tiền với tổng giá trị quy đổi khoảng 40,5 triệu đồng.

Nhận lại tài sản, bà Dangka đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của Công an phường Bến Thành.

Trong thư, bà chia sẻ rằng, sự hỗ trợ này giúp bà cảm thấy an toàn và được chào đón trong lần đầu đến Việt Nam.