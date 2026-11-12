Man Utd sa thải HLV Michael Carrick

Man Utd xác nhận chấm dứt hợp đồng với HLV Michael Carrick ngày 12/11, khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi của nhà cầm quân 45 tuổi tại Old Trafford.

Trong thông báo chia tay, đội bóng Anh thừa nhận phải đưa ra quyết định khó khăn sau khởi đầu đáng thất vọng ở mùa giải 2026-2027. Man Utd đồng thời cảm ơn những đóng góp của Carrick và khẳng định ông sẽ luôn là một huyền thoại của CLB.

Quyết định sa thải được đưa ra sau cuộc họp giữa Giám đốc điều hành Omar Berrada, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và đồng sở hữu Jim Ratcliffe tại Monaco hôm 11/11.

Sáng hôm sau, HLV Carrick đến Trung tâm huấn luyện Carrington và được thông báo trực tiếp về việc chấm dứt hợp đồng.

HLV Michael Carrick chính thức rời ghế Man Utd. Ảnh: Getty.

Nguyên nhân chính khiến HLV Carrick mất việc là thành tích sa sút nghiêm trọng của Man Utd. Đội chủ sân Old Trafford chỉ giành 8 điểm với duy nhất 1 chiến thắng trước Ipswich hồi tháng 8, sau 10 vòng Ngoại hạng Anh.

Kết quả này khiến Man Utd rơi xuống thứ 18, trong nhóm xuống hạng, đồng thời đánh dấu khởi đầu tệ nhất của CLB tại giải vô địch quốc gia Anh trong 40 năm qua.

Trước đó, Ban lãnh đạo từng cân nhắc sa thải HLV Carrick sau thất bại 0-3 trước Bournemouth cuối tháng 10, nhưng quyết định trao thêm cơ hội để ông cải thiện tình hình.

Tuy nhiên, chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Roma tại Champions League và trận hòa kịch tính 4-4 với Aston Villa hôm 8/11 vẫn không đủ giúp nhà cầm quân người Anh giữ ghế.

Trong trận gặp Aston Villa, Man Utd phải nhờ 2 bàn thắng muộn của Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu mới tránh được thất bại. Vì thế, những nỗ lực ấy không thể che lấp thực tế đội bóng đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh.

Việc HLV Carrick bị sa thải gây nhiều tiếc nuối bởi ông từng giúp Man Utd hồi sinh khi trở lại làm HLV tạm quyền thay Ruben Amorim hồi tháng 1. Thành tích đưa đội từ giai đoạn khó khăn lên vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh. Chính tấm vé dự Champions League giúp cựu tiền vệ này được bổ nhiệm chính thức vào tháng 5, với hợp đồng đến năm 2028.

Tiếc rằng, chỉ sau vài tháng, những kết quả tích cực ấy đã bị thay thế bằng chuỗi trận đáng thất vọng. HLV Carrick trở thành nhà cầm quân tiếp theo không thể duy trì thành công tại Old Trafford kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Sau khi chia tay HLV Carrick, ‘Quỷ đỏ’ đang xúc tiến bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino, người hiện dẫn dắt tuyển Mỹ.

Theo Sky Sports, hai bên đã đạt thỏa thuận nguyên tắc, nhưng đội bóng Anh vẫn cần giải quyết hợp đồng của nhà cầm quân Argentina với Liên đoàn Bóng đá Mỹ.

Pochettino còn hợp đồng đến năm 2030, với điều khoản giải phóng được cho là khoảng 7,5 triệu bảng. Nếu hoàn tất thương vụ, ông sẽ tiếp quản Man Utd trước chuyến làm khách của Liverpool ngày 22/11.