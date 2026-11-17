Vinicius Junior lập hat-trick vào lưới đội tuyển Singapore. (Ảnh: CBF)

Bước vào cuộc đối đầu tại sân National Stadium (Kallang), đội tuyển Brazil nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận. Đội khách chủ động đẩy cao đội hình, liên tục tổ chức các đợt tấn công, khiến hàng phòng ngự Singapore phải chống đỡ ngay từ những phút đầu tiên.

Phút thứ 9, Vinicius Junior ghi bàn mở tỷ số, đưa Brazil vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội bóng Nam Mỹ thi đấu hưng phấn và tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành đội chủ nhà.

Chỉ 6 phút sau, Vinicius Junior nhân đôi cách biệt từ đường kiến tạo của Endrick. Đến phút 21, tiền đạo này tiếp tục ghi dấu ấn khi tận dụng đường chuyền của Estevao để hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 3-0.

Vinicius Junior ăn mừng cùng đồng đội. (Ảnh: CBF)

Việc ghi 3 bàn thắng chỉ trong 21 phút đầu trận cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của chân sút đang khoác áo Real Madrid, đồng thời phản ánh sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội.

Không dừng lại ở đó, Brazil tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Phút 31, Endrick điền tên lên bảng tỷ số sau đường kiến tạo của Estevao, giúp đội khách dẫn trước 4-0.

Trong phần còn lại của hiệp 1, Singapore nỗ lực tổ chức phòng ngự nhằm hạn chế sức tấn công của đối phương. Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành Brazil.

Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế 4 bàn dành cho đội bóng Nam Mỹ.

Bước sang hiệp 2, Brazil tiếp tục duy trì sức ép. Phút 51, Estevao ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0, đánh dấu màn trình diễn nổi bật sau khi đã có hai đường kiến tạo trong hiệp một.

Với cách biệt lớn, ban huấn luyện Brazil tiến hành điều chỉnh nhân sự, tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ dự bị. Dù thay đổi đội hình, đội khách vẫn kiểm soát tốt thế trận và duy trì hiệu quả trong những tình huống tấn công.

Brazil thể hiện sức mạnh áp đảo. (Ảnh: CBF)

Phút 65, Rayan ghi bàn thắng thứ 6 cho Brazil sau đường chuyền của Allan Elias. Đến phút 74, hậu vệ R. Suhaimi bên phía Singapore đá phản lưới nhà, khiến đội chủ nhà nhận bàn thua thứ 7.

Trong những phút cuối, Singapore tiếp tục điều chỉnh lực lượng nhưng không thể tìm được bàn thắng danh dự.

Theo thống kê được cung cấp, Brazil kiểm soát bóng 57%, thực hiện 21 pha dứt điểm, trong đó có 11 lần trúng đích. Trong khi đó, Singapore không có cú sút trúng đích nào. Chiến thắng 7-0 khép lại trận giao hữu với màn trình diễn áp đảo của Brazil.

Trận này, Brazil thiếu vắng huấn luyện viên Carlo Ancelotti và thủ quân Raphinha do cả hai bị treo giò vì lĩnh thẻ đỏ ở trận thua Nhật Bản 2-3 cách đây 3 ngày.

Hiện huấn luyện viên người Italia đang hứng chịu chỉ trích dữ dội khi đã cùng đội tuyển Brazil thua tới 6 trận kể từ khi lên dẫn dắt đội trong hơn 1 năm qua, trong đó có 2 lần thua Nhật Bản với cùng tỷ số 2-3 tại các trận giao hữu. Tại World Cup 2026, Brazil gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng 1/8 khi để thua Na Uy 1-2.

Từ sau World Cup, thành tích của đội cũng không được cải thiện, và việc Brazil chọn đá giao hữu với các đội bóng dưới tầm khiến các cổ động viên của họ càng chán nản. Tháng trước, Brazil từng đá giao hữu với Ấn Độ (hạng 138 trên bảng xếp hạng FIFA), và giờ là Singapore (hạng 149), những đối thủ có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử mà đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới từng đối đầu.