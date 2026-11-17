Theo Daily Mail, Manchester United lên kế hoạch đưa huấn luyện viên Mauricio Pochettino đến Anh ngay sau trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Mỹ. Đội chủ sân Old Trafford bố trí chuyên cơ riêng để nhà cầm quân người Argentina có thể nhanh chóng tiếp quản công việc và chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool tại vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Pochettino sẽ dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong trận tứ kết lượt về CONCACAF Nations League gặp Haiti tại Cincinnati, bang Ohio ngày 18/11. Sau trận đấu, chiến lược gia 54 tuổi dự kiến tham dự họp báo, nói lời chia tay các học trò trước khi lên máy bay tới Manchester.

Việc sử dụng chuyên cơ riêng giúp ông có thể nghỉ ngơi trong suốt hành trình, đồng thời hạn chế thời gian chờ đợi và di chuyển giữa các sân bay.

HLV Mauricio Pochettino sẽ đến Anh ngay sau trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV đội tuyển Mỹ. (Ảnh: AP)

Ngay sau khi tới Manchester, Mauricio Pochettino dự kiến có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để bắt đầu công việc với đội bóng mới. Ông chỉ có vài ngày chuẩn bị trước khi Man Utd làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 22/11.

Để đẩy nhanh quá trình chuyển giao, Pochettino đã cho phép ba thành viên trong ban huấn luyện tới Manchester trước. Nhóm này gồm trợ lý Jesus Perez, HLV thủ môn Toni Jimenez và chuyên gia thể lực Sebastiano Pochettino, con trai của chiến lược gia người Argentina.

Cả ba rời đội tuyển Mỹ sau chiến thắng 6-0 trước Haiti ở trận lượt đi tại Miami cuối tuần qua. Trong khi đó, HLV đội một Miguel D’Agostino tiếp tục ở lại cùng Pochettino để chuẩn bị cho trận lượt về. Chuyên gia thể lực Silvia Tuya cũng dự kiến tới Manchester sau đó.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Haiti, Pochettino xác nhận kế hoạch này đã được thống nhất từ khi ông đạt thỏa thuận dẫn dắt Man Utd.

“Các trợ lý đã đi trước. Sau trận đấu, họ bay tới Manchester và hiện có mặt ở đó để chuẩn bị. Đây là kế hoạch được thống nhất khi chúng tôi đạt thỏa thuận với Manchester United và đội tuyển quốc gia”, Pochettino cho biết.

Nhà cầm quân người Argentina nói thêm: “Họ đến trước để chuẩn bị mọi thứ, bởi khi chúng tôi tới nơi vào thứ Tư, công việc sẽ diễn ra liên tục, không có thời gian nghỉ. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu bước vào các trận đấu”.

Pochettino dự kiến làm việc với các cầu thủ Man Utd khi họ trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Ông cũng sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông câu lạc bộ trước khi tham dự họp báo chính thức vào trưa thứ Sáu (20/11).

Trận ra mắt của Pochettino được dự báo không dễ dàng khi Man Utd phải làm khách trước Liverpool. Đội chủ sân Old Trafford hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau chuỗi kết quả thất vọng dưới thời Michael Carrick.

Pochettino được bổ nhiệm thay Carrick với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2029. Ông từng dẫn dắt Tottenham, Paris Saint-Germain và Chelsea trước khi tiếp quản đội tuyển Mỹ. Nhiệm vụ trước mắt của chiến lược gia người Argentina là cải thiện thành tích của Man Utd và đưa đội bóng thoát khỏi nhóm xuống hạng.