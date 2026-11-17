Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2026, đồng thời có thể là lần cuối nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển trước khi hợp đồng hiện tại với VFF hết hạn vào tháng 2/2027.

Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, trong khuôn khổ lượt trận cuối Casper Cup 2026. Ban đầu, thầy trò HLV Kim Sang Sik còn dự kiến có thêm trận giao hữu với Nhật Bản vào ngày 30/12. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy, khiến cuộc so tài với Kyrgyzstan trở thành trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm nay.

Cuộc đối đầu với Kyrgyzstan ngày 17/11 có ý nghĩa đặc biệt với HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam. Ảnh: Lê Phong

Điều đáng chú ý hơn nằm ở tương lai của HLV Kim Sang Sik. Hợp đồng hiện tại giữa ông và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào tháng 2/2027, trong khi hai bên chưa công bố thỏa thuận gia hạn mới. Vì vậy, trận đấu với Kyrgyzstan có thể mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây có thể là lần cuối nhà cầm quân người Hàn Quốc xuất hiện trên băng ghế huấn luyện tuyển Việt Nam trước khi hợp đồng hiện tại đáo hạn.

Dù vậy, trước mắt, HLV Kim Sang Sik vẫn tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn. Tuyển Việt Nam cần có màn trình diễn tốt trước đối thủ đến từ Trung Á, trong bối cảnh đội hình đang có những thay đổi và nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội thể hiện năng lực.

Phía Kyrgyzstan cũng dành sự chuẩn bị đáng kể cho cuộc đối đầu này. HLV Urmat Abdukaimov cho biết ông đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, cùng một số trận gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân này đánh giá tuyển Việt Nam có tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, sở hữu chất lượng chuyên môn đáng chú ý và là đối thủ phù hợp để Kyrgyzstan kiểm chứng năng lực.

Đáng chú ý, HLV Urmat Abdukaimov tiết lộ đã trao đổi với Odilzhon Abdurakhmanov, cầu thủ đang thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Thanh Hóa, nhằm tìm hiểu về bóng đá Việt Nam và các cầu thủ đội chủ nhà. Ông đánh giá Abdurakhmanov có sự am hiểu về môi trường bóng đá Việt Nam, đang thể hiện phong độ tốt và giữ vai trò đội trưởng tại CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân Kyrgyzstan cũng dành lời khen cho chất lượng V.League và cho rằng đội bóng của ông may mắn khi có cầu thủ am hiểu bóng đá Việt Nam như Abdurakhmanov.

Về cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng, HLV Urmat Abdukaimov đặc biệt nhắc đến Nguyễn Đình Bắc. Ông đánh giá tiền đạo này là một cầu thủ rất tốt, thuộc nhóm những chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, HLV Kyrgyzstan nhận định tuyển Việt Nam đang có những thay đổi về lực lượng, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện bản thân trước ban huấn luyện. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo trận đấu sẽ rất khó khăn và đội bóng của mình cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Với HLV Kim Sang Sik, cuộc đối đầu Kyrgyzstan không chỉ là trận đấu khép lại năm 2026 mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hợp đồng với VFF sẽ hết hạn vào tháng 2/2027. Khi tương lai vẫn chưa được xác định, nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc chắn muốn cùng tuyển Việt Nam giành chiến thắng, qua đó khép lại năm 2026 bằng một kết quả trọn vẹn.