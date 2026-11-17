Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động hơn nhờ ưu thế về thể hình và thể lực. Đội khách kiểm soát bóng tốt, sớm tạo ra một số tình huống nguy hiểm, trong khi Việt Nam gặp khó trong việc triển khai tấn công. Tuy nhiên, sự khác biệt đến từ chất lượng cá nhân. Phút 20, Đình Bắc nhận bóng ngoài vùng cấm rồi tung cú sút quyết đoán vào góc cao, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Bàn thắng giúp Việt Nam giải tỏa áp lực và có thêm sự tự tin để chơi sòng phẳng với đối thủ.

Đình Bắc ghi bàn thứ 12 trong màu áo tuyển quốc gia khi mới 22 tuổi. Ảnh: Minh Chiến.

Trong phần còn lại của hiệp một, Kyrgyzstan vẫn tạo được sức ép nhưng không tận dụng tốt các cơ hội. Thành Chung có tình huống lăn xả chắn cú sút nguy hiểm, còn Hồng Phúc bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi dứt điểm chệch khung thành. Sang hiệp hai, Việt Nam có thời điểm chơi khởi sắc hơn. Quang Vinh tạt bóng thuận lợi để Văn Tùng đánh đầu ở phút 56, nhưng bóng đi chệch cột. Đây là cơ hội đáng tiếc bởi nếu ghi thêm bàn, đội chủ nhà có thể tạo ra lợi thế an toàn hơn.

Bước ngoặt xuất hiện trong 10 phút cuối. Phút 67, Kyrgyzstan đã có cơ hội gỡ hòa rõ rệt nhưng Kojo xử lý lúng túng ngay trước khung thành. Việt Nam thoát thua trong tình huống đó, song không thể tránh khỏi những sai lầm sau đó. Phút 86, từ quả phạt góc gây tranh cãi, đội trưởng Kichin thoải mái đánh đầu vào lưới mà không bị ai theo kèm. Chỉ ít phút sau, Trung Kiên tiếp tục mắc lỗi khi dâng lên quá cao, tạo điều kiện để đối phương đưa bóng từ giữa sân vào lưới.

Tuyển Việt Nam trả giá vì phung phí cơ hội.

Hai bàn thua chóng vánh phơi bày sự thiếu tập trung và những vấn đề trong khâu phòng ngự của Việt Nam. Đáng tiếc hơn, đội bóng đã có một hiệp một không tệ và sở hữu cơ hội để kết liễu trận đấu nhưng không tận dụng được. Thất bại này là bài học đắt giá cho HLV Kim Sang-sik, đặc biệt về khả năng duy trì sự tập trung và kiểm soát trận đấu trong những phút cuối.

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam.