Tin đồn sập Internet trong 90 ngày đang lan truyền

Trên nhiều mạng xã hội đang lan truyền thông tin rằng cả thế giới sẽ mất điện và/ hoặc mất kết nối Internet, rồi rơi vào tình trạng tối tăm trong suốt 90 ngày, tức khoảng 3 tháng, bắt đầu từ ngày 17/11 theo giờ Mỹ, tức là trong ngày hôm nay hoặc ngày mai (17 - 18/11) theo giờ Việt Nam. Tin đồn này được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Một bài đăng về tin đồn, trong đó ghi ngày 17/11/2026 là ngày thế giới chìm vào bóng tối vì mất điện toàn cầu, kéo dài lên đến 90 ngày. Ảnh: X.

Theo trang kiểm chứng thông tin Snopes, tin đồn này đặc biệt được chú ý trong bối cảnh một số sự cố lớn liên quan đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật số liên tiếp xảy ra: Sự cố Microsoft Outlook và Teams gián đoạn ngày 12/11, lệnh dừng bay toàn quốc tại Mỹ ngày 13/11...

Chưa hết, theo ABC và Detroit News, một số ngân hàng lớn ở Mỹ gặp lỗi kỹ thuật khiến nhiều khách hàng không truy cập được tài khoản, bắt đầu từ khoảng 2h chiều ngày 16/11 theo giờ Mỹ, tức là 2h sáng nay, 17/11, theo giờ Việt Nam. Lỗi này vẫn chưa được xử lý hoàn toàn, tính đến thời điểm sáng 17/11 (giờ Việt Nam).

Một máy ATM ở Texas (Mỹ) thông báo không hoạt động vào hôm nay, 17/11 (theo giờ Việt Nam). Ảnh: AP Photo/ LM Otero.

Sự trùng hợp kỳ lạ

Ngoài những sự kiện trên, còn có một chi tiết gây tò mò liên quan đến ngày 17/11: Một tập phim năm 2023 của The Simpsons - loạt phim hoạt hình vốn nổi tiếng với những dự đoán về tương lai - có cốt truyện xoay quanh một sự cố mất điện toàn cầu, bắt đầu vào ngày 17/11.

Dường như nhiều sự kiện đang trùng khớp với nhau.

Tuy nhiên, đến hiện tại không có bằng chứng cho thấy những sự việc nói trên báo trước một đợt mất điện hay sập Internet kéo dài 90 ngày.

Có những sự kiện thực tế nào vào ngày 17/11?

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA), phối hợp với Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), dự kiến thử nghiệm Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) trên toàn nước Mỹ vào lúc 14h20' ngày 17/11 (tức là 2h20' sáng 18/11, theo giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, đây là một kế hoạch đã được công bố từ tháng 9 và là hoạt động được yêu cầu thực hiện ít nhất một lần trong mỗi 3 năm. Nếu có tình huống khẩn cấp hoặc thời tiết nguy hiểm trong ngày 17/11, lịch thử nghiệm EAS có thể được chuyển sang ngày 3/12.

Thông báo về thử nghiệm Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) ở Mỹ vào ngày 17/11 đã được đưa ra từ ngày 16/9 (Ảnh chụp màn hình FCC).

Thông báo chính thức nêu rõ đây chỉ là thử nghiệm, không có bằng chứng nào cho thấy một đợt mất tín hiệu Internet hay mất điện toàn cầu kéo dài 90 ngày sẽ xảy ra sau cuộc thử nghiệm EAS đó.

Còn phim The Simpsons đã nói gì về ngày 17/11?

Tập phim được nhắc đến là It’s a Blunderful Life (tạm dịch: Một cuộc đời nhiều sai lầm), phát sóng ngày 19/11/2023, cốt truyện đúng là xoay quanh một sự cố mất điện bắt đầu vào ngày 17/11.

Trong tập phim, một nhân vật đề cập đến sự cố mất điện quy mô lớn suýt phá hủy một thị trấn. Nhân vật này mở cuốn nhật ký có tiêu đề Những ký ức ngày tận thế, ở trang ghi ngày 17/11 (không ghi năm cụ thể), và bắt đầu giải thích, rồi màn hình chuyển cảnh khác vào "6 ngày trước Lễ Tạ ơn".

Chi tiết này khớp với lịch năm 2023: Lễ Tạ ơn tại Mỹ vào năm đó là ngày 23/11, tức là đúng 6 ngày sau ngày 17/11. Nhưng năm 2026, ngày Lễ Tạ ơn là 26/11, nên 6 ngày trước đó phải là ngày 20/11 chứ không phải 17/11. Nên việc liên kết tập phim The Simpsons với lời đồn "sập Internet, mất điện toàn cầu 90 ngày" vào năm nay lại thành ra không khớp.

Hình ảnh trong phim The Simpsons có trang nhật ký ghi ngày 17/11. Ảnh: The Simpsons.

Hiện các trang tin lớn như ABC, France24… đã gọi những tin đồn trên là không có cơ sở. Riêng trang Snopes viết rằng, không có bằng chứng nào cho thấy những tin đồn trên sẽ trở thành sự thật, nhưng vì họ không thể dự báo hay du hành vào tương lai, nên họ vẫn để ngỏ việc đánh giá tin đồn này cho đến khi ngày 17/11 hoàn toàn trôi qua đã.