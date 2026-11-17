HLV Mai Văn Đức (thứ ba từ trái sang) cùng đại diện các đội tuyển tại buổi họp báo trước Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026. Ảnh: VFF

Sáng 17.11, tại cuộc họp báo trước giải đấu diễn ra ở Phang Nga (Thái Lan), HLV trưởng đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam Mai Văn Đức đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như tinh thần của toàn đội trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Nhà cầm quân này bày tỏ niềm vinh dự khi đội tuyển Việt Nam có cơ hội góp mặt tại sân chơi cấp châu lục, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ đang rất háo hức được thể hiện năng lực sau thời gian tập luyện và thi đấu cọ xát.

“Chúng tôi rất vinh dự khi được tham dự giải đấu này. Đội tuyển đã có quá trình chuẩn bị tốt, rất mong chờ giải đấu và sẽ nỗ lực để thể hiện màn trình diễn tốt nhất”, HLV Mai Văn Đức chia sẻ.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 28.11 tại Phang Nga, Thái Lan, quy tụ 12 đội tuyển, được chia thành ba bảng đấu.

Theo thể thức, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết.

Lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B cùng Iran, Lebanon và Afghanistan. Đây được đánh giá là thử thách không nhỏ đối với thầy trò HLV Mai Văn Đức, khi các đối thủ đều có những thế mạnh riêng.

Trong đó, Iran là đương kim vô địch và cũng là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu năm nay. Đại diện Tây Á hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, đồng thời tìm kiếm chức vô địch châu lục lần thứ năm.

Bên cạnh Iran, Lebanon và Afghanistan cũng được xem là những đối thủ đáng chú ý, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và chiến thuật.

Trước khi lên đường tham dự giải, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đã trải qua đợt tập huấn tại Đà Nẵng, trong đó có các trận đấu cọ xát với CLB PORT ASM Beach Soccer của Thái Lan. Những cuộc thử sức này giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng, kiểm tra khả năng vận hành lối chơi và điều chỉnh các phương án thi đấu.

Với mục tiêu cạnh tranh suất vào tứ kết, đội tuyển Việt Nam cần phát huy tối đa khả năng trong từng trận đấu, đặc biệt là trước Lebanon và Afghanistan, đồng thời chuẩn bị phương án phù hợp khi đối đầu với đương kim vô địch Iran.

Sự chuẩn bị tích cực cùng tinh thần quyết tâm của các cầu thủ được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam có những màn trình diễn đáng ghi nhận tại giải đấu năm nay.